Silber wird zum Flaschenhals im HighTech-Sektor! AMD, First Majestic, Silver Hammer Mining, Prismo Metals und Rigetti im Fokus

Und da war er sofort wieder greifbar – der Silberpreis. In den letzten Wochen abgestraft bis auf 60 USD konnte der Preis im Juni einen deutlichen Turnaround verzeichnen. Gestern ging es auf über 71 USD und die Debatte um kritische Metalle war wieder auf dem Tisch. Wir erinnern uns: Im Januar stieg das Silber vorübergehend auf gut 120 USD. Getrieben von Terminspekulationen und Lieferschwierigkeiten der Lagerstellen, schoss das Metall durch die Decke. Und da wusste noch niemand etwas von einem Iran-Konflikt, der die wichtige Straße von Hormus in die Schließung zwingt. Chart-Techniker und Fundamentalisten sind sich nun relativ einig: Der Abverkauf um genau 50 % war die nötige Korrektur, die nun auch die letzten Spekulanten aus dem Markt gedrängt hat. Denn eine Tatsache gilt unvermindert: Silber ist ein Flaschenhals der Halbleiter- und Energie-Industrie, ohne Argentum keine HighTech-Komponenten.

Silber im Ausverkauf – First Majestic liefert zufriedenstellendes Quartal

Der Silbermarkt präsentiert sich derzeit widersprüchlich. Während Gold in den vergangenen Jahren von Rekord zu Rekord eilte und im ersten Quartal 5.400 USD erreichte, notiert Silber trotz seiner wachsenden Bedeutung für Solarindustrie, Elektronik und Digitalisierung weiterhin deutlich unter den jüngsten Höchstständen von 120 USD. Marktbeobachter sehen darin eine Bewertungsanomalie, zumal der globale Silbermarkt bereits seit mehreren Jahren Angebotsdefizite verzeichnet. Merklich steigt die industrielle Nachfrage seit einigen Jahren an, während neue Minenprojekte nur langsam entwickelt werden können.

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick auf einen großen Produzenten wie First Majestic Silver (ISIN: CA32076V1031 | WKN: A0LHKJ). Das Unternehmen betreibt mit San Dimas, Santa Elena und La Encantada drei Kernminen in Mexiko und zählt zu den wenigen größeren börsennotierten Gesellschaften mit einem klaren Fokus auf Silber. Im jüngsten Quartal produzierte First Majestic rund 7 Mio. Unzen Silberäquivalent und bewegte sich damit im Rahmen der Jahresplanung. Der Umsatz erreichte knapp 244 Mio. USD, während ein operativer Cashflow von rund 57 Mio. USD die robuste Geschäftsentwicklung unterstrich. Durch steigende Cashflows verfügt das Unternehmen nun über eine solide Liquiditätsposition von mehr als 300 Mio. USD.