Robotaxis auf Überholspur in Europa: WeRide und Uber expandieren weiter

WeRide und Uber treiben den Ausbau autonomer Fahrdienste in Europa voran. Die beiden Unternehmen wollen noch 2026 einen kommerziellen Robotaxi-Dienst im Großraum Zürich starten. Das geht aus einer Pressemitteilung von WeRide hervor. Die Fahrten sollen über die Uber-App buchbar sein. Voraussetzung ist die Zustimmung der zuständigen Behörden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit Zürich kündigen die Partner bereits ihren zweiten gemeinsamen Marktstart in Europa innerhalb kurzer Zeit an. Erst Anfang Juni hatten WeRide, Uber und der Mobilitätspartner AVOMO Pläne für einen Robotaxi-Dienst in Madrid vorgestellt.

Die Schweiz gilt als einer der fortschrittlichsten Märkte Europas für autonomes Fahren. Gleichzeitig verfügt das Land über einen attraktiven Markt für Fahrdienste. Die Unternehmen sehen deshalb gute wirtschaftliche Voraussetzungen für den kommerziellen Betrieb von Robotaxis.

Die Flotte soll schrittweise wachsen. Dabei wollen WeRide und Uber eng mit den Behörden zusammenarbeiten. Langfristig ist vorgesehen, vollständig fahrerlose kommerzielle Dienste in zentralen Stadtgebieten anzubieten.

Lokaler Partner übernimmt den Betrieb

Für den operativen Betrieb vor Ort setzt WeRide auf den Schweizer Mobilitäts- und Logistikdienstleister Rydera. Das Unternehmen soll das tägliche Flottenmanagement übernehmen.

Bereits im November 2025 erhielt WeRide nach eigenen Angaben vom Schweizer Bundesamt für Straßen eine Genehmigung für fahrerlose Fahrten im Furttal bei Zürich. Das Unternehmen will nun Erfahrungen aus bestehenden Robotaxi-Projekten nutzen, um den Betrieb in der Schweiz schneller hochzufahren.

Europa wird zum Schwerpunkt

Mit dem Start in Zürich werden WeRide und Uber Robotaxi-Dienste in fünf der insgesamt 15 Städte betreiben, die beide Unternehmen im Rahmen ihrer bestehenden Kooperation vereinbart haben. Langfristig planen die Partner den Einsatz von Zehntausenden Robotaxis weltweit.

"Europa ist für WeRide eine Schwerpunktregion, und die Ankündigung von zwei europäischen Märkten innerhalb von zwei Wochen spiegelt die Geschwindigkeit und Effizienz unserer Expansionsstrategie wider", sagte Jennifer Li, Finanzchefin und Leiterin des internationalen Geschäfts von WeRide. Zürich sei als globales Wirtschaftszentrum und hochwertiger Mobilitätsmarkt besonders attraktiv für die Kommerzialisierung von Robotaxis.

Auch Uber sieht großes Potenzial im Schweizer Markt. "Die Schweiz ist ein Schlüsselmarkt für autonome Mobilität, da sie eine zukunftsorientierte Regulierung mit einer hohen Nachfrage nach hochwertigen Fahrdienstlösungen verbindet", erklärte Sarfraz Maredia, Leiter des Bereichs Autonome Mobilität und Lieferung bei Uber. Die Partnerschaft mit WeRide gewinne in Europa weiter an Dynamik.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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