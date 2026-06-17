Evotec Aktie schwach im Handel - 17.06.2026

Die Evotec Aktie notiert aktuell bei 4,5860€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1100 € entspricht. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,34 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,88 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -5,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,26 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Evotec -15,02 % verloren.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,10 % 1 Monat -1,26 % 3 Monate +8,88 % 1 Jahr -34,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Stand: 17.06.2026, 11:47 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Evotec-Debatte aktuell vor allem um CSO-Insiderverkäufe und deren Auswirkungen auf Kurs und Risiko. Der CSO verkaufte ca. 120.000 Aktien (~20% des Bestands); unvested awards könnten die Exposure auf ca. 580.000 Aktien erhöhen. Ob das Abwärtsdruck erzeugt oder eingepreist ist, wird heiß diskutiert; 11-Euro-Szenarien kursieren. IR-Kommunikation wird gefordert; sonstige News fehlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 815,93 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Evotec-Aktie sorgt erneut für Verunsicherung unter Anlegern. Nachdem sich das Papier des Hamburger Wirkstoffforschers in den vergangenen Wochen von seinen Tiefständen lösen konnte und positive Signale rund um den laufenden Konzernumbau für neue Zuversicht sorgten, wirft nun ein aktueller Insiderverkauf Fragen auf. Führungskraft trennt sich von Aktienpaket Wie aus einer aktuellen Directors'-Dealings-Meldung hervorgeht, hat […] The post Evotec-Aktie: Was bedeutet dieser Insiderverkauf konkret? first appeared on sharedeals.de.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,07 %.

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Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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