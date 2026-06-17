ASML Holding NV NY Aktie - Kurs legt am 17.06.2026 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von ASML Holding NV NY. Sie steigt um +4,82 % auf 1.630,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASML Holding NV NY Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.630,00€, mit einem Plus von +4,82 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ASML Holding NV ist führender Anbieter von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind EUV- und DUV-Belichtungsmaschinen, ergänzt um Software und Services. ASML besitzt eine Quasi-Monopolstellung bei EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Kundenbindung zu TSMC, Samsung, Intel.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +33,05 % bei ASML Holding NV NY.

Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding NV NY Aktie damit um +4,61 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ASML Holding NV NY eine positive Entwicklung von +73,20 % erlebt.

ASML Holding NV NY Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,61 % 1 Monat +23,74 % 3 Monate +33,05 % 1 Jahr +137,31 %

Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

Stand: 17.06.2026, 11:47 Uhr

Es gibt 385 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 626,30 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, Canon und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,32 %. Canon notiert im Plus, mit +1,69 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +3,00 %.

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Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.