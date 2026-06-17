Marvell Technology Aktie steigt auf 248,50€ - 17.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Marvell Technology. Sie steigt um +3,24 % auf 248,50€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marvell Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 248,50€, mit einem Plus von +3,24 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +214,13 % bei Marvell Technology.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +11,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,36 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Marvell Technology +241,12 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,50 % 1 Monat +65,36 % 3 Monate +214,13 % 1 Jahr +313,21 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 17.06.2026, 11:48 Uhr

Es gibt 875 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,00 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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