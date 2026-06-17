Bayer Aktie heute im Plus (37,06€) - 17.06.2026

Mit einer Performance von +3,35 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,06€, mit einem Plus von +3,35 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten Verluste von -9,97 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +4,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,49 %. Im Jahr 2026 gab es für Bayer bisher ein Minus von -2,73 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,92 % 1 Monat -3,49 % 3 Monate -9,97 % 1 Jahr +31,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 17.06.2026, 11:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell überwiegend um charttechnische Fragestellungen und Fundamentaldaten der Bayer-Aktie: Experten sehen charttechnischen Druck und diskutieren, ob sich eine jüngste Stabilisierung fortsetzen könnte. Auf fundamentaler Ebene wird die Übernahme von Perfuse Therapeutics als strategisch sinnvoll bewertet und Applikationen wie die FDA-Zulassung von Ambelvist (Gadoquatrane) sowie die EMA-Validierung von Asundexian als positive Katalysatoren für Pipeline und Umsatz gesehen.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,35 Mrd. € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat für den von Bayer angestrebten Glyphosat-Vergleich ein "Worst-Case"-Szenario mit einem Kursziel von 28 Euro entworfen. Damit würde die zuletzt stabilisierte Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns um gut ein Viertel …

Bayer greift nach einem Milliarden-Hoffnungsträger für Augenleiden. Doch PER-001 ist noch nicht zugelassen – gelingt der nächste große Coup?

EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17.06.2026 / 10:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,30 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,02 %. Sanofi verliert -1,54 %

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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