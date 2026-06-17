Deutlicher Kurssprung bei der Lenzing Aktie - 17.06.2026

Mit einer Performance von +12,03 % konnte die Lenzing Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lenzing Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,00€, mit einem Plus von +12,03 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lenzing ist ein österreichischer Faserhersteller, spezialisiert auf holzbasierte Cellulosefasern (u.a. TENCEL, LENZING ECOVERO) für Textil- und Vliesstoffindustrie. Starke Position im Premium- und Nachhaltigkeitssegment. Wichtige Wettbewerber: Birla Cellulose, Sateri, Tangshan Sanyou. USP: eigene Zellstoffbasis, hohe Faserqualität, ausgeprägte Nachhaltigkeits- und Zertifizierungsstandards.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Lenzing investiert war, konnte einen Gewinn von +24,31 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lenzing Aktie damit um +23,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +8,82 % gewonnen.

Lenzing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,74 % 1 Monat +14,83 % 3 Monate +24,31 % 1 Jahr -6,47 %

Informationen zur Lenzing Aktie

Stand: 17.06.2026, 11:49 Uhr

Es gibt 39 Mio. Lenzing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Lenzing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenzing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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