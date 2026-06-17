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    AKTIE IM FOKUS

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    Bayer auf Monatshoch trotz juristischer Unklarheiten in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktien steigen auf Monatshoch bei 37 Euro
    • Anleger hoffen auf günstiges Supreme Court Urteil
    • Zuständigkeitsstreit Missouri und Nordkalifornien
    AKTIE IM FOKUS - Bayer auf Monatshoch trotz juristischer Unklarheiten in den USA
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer sind am Mittwochvormittag mit gut 37 Euro auf den höchsten Stand des Monats geklettert. Damit haben sie ihre zwischenzeitlichen Verluste 2026 wieder vollständig egalisiert. Die Anleger setzen offenbar auf eine günstige Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall, die Signalwirkung für viele weitere Glyphosat-Rechtstreitigkeiten hätte.

    Dabei ist die juristische Ausgangslage insgesamt augenblicklich wieder besonders unübersichtlich. Denn neben der Einzelfall-Entscheidung mit Grundsatzcharakter muss die US-Justiz augenblicklich auch ein Urteil über den Glyphosat-Vergleich der Leverkusener fällen. Und hier ist momentan bisher nicht einmal klar, welches Gericht dafür zuständig ist - ein Gremium im Staat Missouri oder aber ein Bundesgericht in Nordkalifornien. Dass dort ein Richter sitzt, der schon einmal eine für Bayer negative Vergleichsbewertung getroffen hatte, macht die Lage noch komplizierter.

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    Matthew Weston von der UBS hatte erst am Morgen ein neues Negativszenario skizziert, in dem es im allerdings unwahrscheinlichen Fall bis auf 28 Euro abwärts gehen könnte für die Aktien. Grundsätzlich bleibt er aber optimistisch mit einem Kursziel von 52 Euro aus seinem Basisszenario.

    Die Aktienanalysten tun sich insgesamt allerdings auch nach Rücksprache mit Juristen in ihrer Bewertung sehr schwer. So beschrieb Sebastian Bray von Berenberg die Wahrscheinlichkeiten für das Supreme-Court-Votum jüngst ziemlich nahe an einem Münzwurf./ag/gl/zb

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 37,05 auf Tradegate (17. Juni 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +5,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,49 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +7,67 %/+39,97 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um regulatorische Impulse und ein ausstehendes Rechtsrisiko: Bayer erhielt FDA‑Zulassung für das MRT‑Kontrastmittel Gadoquatrane (Ambelvist) und die EMA validierte den Asundexian‑Antrag, beides positiv für die Fundamentaldaten. Parallel wird die erwartete SCOTUS‑Entscheidung zu Monsanto/Durnell bis Ende Juni als potenzieller Kurs‑ und Bewertungsfaktor diskutiert; vereinzelt wird bereits eine positive Kursreaktion vermerkt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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