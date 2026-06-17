JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Mit einer Abspaltung der Werkstoff- und Logistiksparte TKMX führe der Industriekonzern die Strategie hin zu einer Holdinggesellschaft mit eigenständig agierenden Unternehmen fort, schrieb Tommaso Castello in einer Einschätzung am Mittwoch. Seine Bewertung des unter dem neuen Namen TK Accelis firmierenden Geschäfts beinhalte eine Prämie in Relation zu vergleichbar aufgestellten Unternehmen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 11,00EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tommaso Castello
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tommaso Castello
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
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