JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Mit einer Abspaltung der Werkstoff- und Logistiksparte TKMX führe der Industriekonzern die Strategie hin zu einer Holdinggesellschaft mit eigenständig agierenden Unternehmen fort, schrieb Tommaso Castello in einer Einschätzung am Mittwoch. Seine Bewertung des unter dem neuen Namen TK Accelis firmierenden Geschäfts beinhalte eine Prämie in Relation zu vergleichbar aufgestellten Unternehmen./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 11,00EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tommaso Castello

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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