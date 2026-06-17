Remexian Pharma, deutsche Tochtergesellschaft von High Tide, präsentiert exklusive Partnerschaften mit kanadischen medizinischen Cannabismarken bei Mary Jane Berlin 2026

CALGARY, AB / 17. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das hochdynamische, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bekannt, dass seine im Mehrheitsbesitz befindliche Tochtergesellschaft, die Remexian Pharma GmbH („Remexian“), ihre exklusiven deutschen Vertriebspartnerschaften für medizinisches Cannabis mit führenden kanadischen Cannabismarken bei der Mary Jane Berlin 2026 präsentierte, einer der größten Cannabismessen Europas, die vom 11. bis 14. Juni 2026 in Berlin, Deutschland, stattfand. Durch diese Partnerschaften bringt Remexian medizinische Premium-Cannabisprodukte aus Kanada zu deutschen Patienten und Apotheken und stärkt damit weiter seine Position als führender Importeur und Vertriebshändler in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für medizinisches Cannabis.

Bei der Veranstaltung präsentierte Remexian medizinische Cannabisprodukte von Tribal, Highly Dutch Organic, Weed Me, The Loud Plug, Joi Botanicals und Castle Rock Farms, hob sein wachsendes Portfolio an exklusiven Marken-Vertriebsvereinbarungen hervor und vernetzte diese kanadischen Marken direkt mit Apotheken, medizinischem Fachpersonal, Patienten und anderen wichtigen Interessenvertretern im gesamten, schnell expandierenden Ökosystem für medizinisches Cannabis in Deutschland.

Deutschland stellt weiterhin eine der bedeutendsten Wachstumsmöglichkeiten in der globalen medizinischen Cannabisindustrie dar und die Teilnahme von Remexian an der Mary Jane Berlin stärkt seine Position als vertrauenswürdiger Importeur und Vertriebshändler von medizinischen Premium-Cannabisprodukten aus Kanada weiter. Die Veranstaltung unterstützte zudem den kontinuierlichen Ausbau des Apothekennetzes von Remexian und stärkte die Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal und Branchenteilnehmern im ganzen Land.

„Die Resonanz, die wir bei der Mary Jane Berlin erhalten haben, bestätigt das, was wir auf dem gesamten deutschen Markt beobachten: Patienten und medizinisches Fachpersonal suchen aktiv nach differenzierten, qualitativ hochwertigen Cannabisprodukten, hinter denen vertrauenswürdige Marken stehen. Über Remexian bringen wir einige der bekanntesten und gefragtesten Cannabismarken Kanadas direkt zu dieser wachsenden Patientenbasis. Wir sind davon überzeugt, dass unsere unübertroffenen Beschaffungskapazitäten und unser wachsendes Portfolio an exklusiven Vertriebsabkommen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil in Deutschland schaffen“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

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