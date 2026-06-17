🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHigh Tide AktievorwärtsNachrichten zu High Tide
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Remexian Pharma, deutsche Tochtergesellschaft von High Tide, präsentiert exklusive Partnerschaften mit kanadischen medizinischen Cannabismarken bei Mary Jane Berlin 2026

    Remexian Pharma, deutsche Tochtergesellschaft von High Tide, präsentiert exklusive Partnerschaften mit kanadischen medizinischen Cannabismarken bei Mary Jane Berlin 2026
    Foto: adobe.stock.com

    CALGARY, AB / 17. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das hochdynamische, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bekannt, dass seine im Mehrheitsbesitz befindliche Tochtergesellschaft, die Remexian Pharma GmbH („Remexian“), ihre exklusiven deutschen Vertriebspartnerschaften für medizinisches Cannabis mit führenden kanadischen Cannabismarken bei der Mary Jane Berlin 2026 präsentierte, einer der größten Cannabismessen Europas, die vom 11. bis 14. Juni 2026 in Berlin, Deutschland, stattfand. Durch diese Partnerschaften bringt Remexian medizinische Premium-Cannabisprodukte aus Kanada zu deutschen Patienten und Apotheken und stärkt damit weiter seine Position als führender Importeur und Vertriebshändler in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für medizinisches Cannabis.

     

    Bei der Veranstaltung präsentierte Remexian medizinische Cannabisprodukte von Tribal, Highly Dutch Organic, Weed Me, The Loud Plug, Joi Botanicals und Castle Rock Farms, hob sein wachsendes Portfolio an exklusiven Marken-Vertriebsvereinbarungen hervor und vernetzte diese kanadischen Marken direkt mit Apotheken, medizinischem Fachpersonal, Patienten und anderen wichtigen Interessenvertretern im gesamten, schnell expandierenden Ökosystem für medizinisches Cannabis in Deutschland.

     

    Deutschland stellt weiterhin eine der bedeutendsten Wachstumsmöglichkeiten in der globalen medizinischen Cannabisindustrie dar und die Teilnahme von Remexian an der Mary Jane Berlin stärkt seine Position als vertrauenswürdiger Importeur und Vertriebshändler von medizinischen Premium-Cannabisprodukten aus Kanada weiter. Die Veranstaltung unterstützte zudem den kontinuierlichen Ausbau des Apothekennetzes von Remexian und stärkte die Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal und Branchenteilnehmern im ganzen Land.

     

    „Die Resonanz, die wir bei der Mary Jane Berlin erhalten haben, bestätigt das, was wir auf dem gesamten deutschen Markt beobachten: Patienten und medizinisches Fachpersonal suchen aktiv nach differenzierten, qualitativ hochwertigen Cannabisprodukten, hinter denen vertrauenswürdige Marken stehen. Über Remexian bringen wir einige der bekanntesten und gefragtesten Cannabismarken Kanadas direkt zu dieser wachsenden Patientenbasis. Wir sind davon überzeugt, dass unsere unübertroffenen Beschaffungskapazitäten und unser wachsendes Portfolio an exklusiven Vertriebsabkommen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil in Deutschland schaffen“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Remexian Pharma, deutsche Tochtergesellschaft von High Tide, präsentiert exklusive Partnerschaften mit kanadischen medizinischen Cannabismarken bei Mary Jane Berlin 2026 CALGARY, AB / 17. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das hochdynamische, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     