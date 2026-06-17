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    Medaro Mining beginnt luftgestützte geophysikalische Vermessung auf REE-Projekt Clay Howells West, Ontario

    Medaro Mining beginnt luftgestützte geophysikalische Vermessung auf REE-Projekt Clay Howells West, Ontario
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 17. Juni 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) berichtet über den Beginn einer hochauflösenden helikoptergestützten geophysikalischen Vermessung über seinem Seltenerdprojekt („REE“) Clay Howells West in Ontario.

     

    Die luftgestützte Vermessung wird von Geo Data Solutions GDS Inc. („GDS“) durchgeführt und soll magnetische, radiometrische/spektrometrische und geophysikalische VLF-EM-Daten über dem Konzessionsgebiet sammeln. Man geht davon aus, dass die Vermessung wichtige neue Datensätze liefern wird, um die Interpretation der lithologischen Kontakte, struktureller Merkmale, radiometrischer Reaktionen und potenzieller Explorationsziele, die mit REE-Mineralisierung assoziiert sind, zu unterstützen.

     

    Die geplante Vermessung wird nah beieinander liegende Traverslinien mit einem Linienabstand von rund 50 Metern und Verbindungslinien mit einem Abstand von rund 350 Metern umfassen. Die Vermessung soll abhängig von den endgültigen Flugbedingungen, betrieblichen Erwägungen und Sicherheitsanforderungen eine Datenerfassung von rund 1.036 Linienkilometern umfassen. GDS plant, die Vermessung mit einem helikoptergestützten System durchzuführen, das so ausgestattet ist, dass es Gesamtmagnetfelddaten, gammastrahlenspektrometrische Daten sowie VLF-EM-Daten sammeln kann.

     

    Tabelle 1: Details zur luftgestützten geophysikalischen Vermessung

     

     

    Medaro berichtet außerdem, dass sein Bodenexplorationsprogramm auf dem REE-Konzessionsgebiet Clay Howells West gute Fortschritte macht. Das Bodenprogramm umfasst Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen und Probeentnahmen, um Gebiete hoher Priorität zu bewerten, vielversprechende Lithologien und Alteration zu identifizieren sowie direkte Feldbeobachtungen zur Abgleichung mit den luftgestützten geophysikalischen Daten zu liefern.

     

    Nach Abschluss werden die Ergebnisse aus der luftgestützten geophysikalischen Vermessung und der laufenden Feldarbeiten zusammengestellt und in eine einzige Explorationsdatenbasis eingepflegt. Die kombinierte Interpretation wird für die genauere Definierung von Zielen hoher Priorität verwendet und wird die nächste Phase der Explorationsarbeiten auf dem REE-Konzessionsgebiet Clay Howells West lenken. Diese könnte weitere Prospektionsarbeiten, detaillierte Beprobung, Schürfgräben (Trenching) und/oder Festlegung von Bohrzielen umfassen, sofern dies gerechtfertigt ist.

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    Medaro Mining beginnt luftgestützte geophysikalische Vermessung auf REE-Projekt Clay Howells West, Ontario Vancouver, British Columbia – 17. Juni 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) berichtet über den Beginn einer hochauflösenden helikoptergestützten geophysikalischen Vermessung …
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