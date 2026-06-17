🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Aktie vor dem nächsten Schub?

    1413 Aufrufe 1413 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nucera, TKMS und jetzt tk accelis: Thyssenkrupps nächster großer Schnitt

    Thyssenkrupp zerlegt sich weiter. Eine neue Tochter soll an die Börse, und Analysten sehen darin enormes Potenzial für die Aktie.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie vor dem nächsten Schub? - Nucera, TKMS und jetzt tk accelis: Thyssenkrupps nächster großer Schnitt
    Foto: Jonas Güttler/dpa

    Thyssenkrupp macht ernst mit der nächsten großen Aufspaltung. Der Aufsichtsrat hat grünes Licht gegeben, die Stahlhandelssparte als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen "tk accelis" abzuspalten und bis Ende 2026 an der Frankfurter Börse zu listen. Der Konzern will dabei 51 Prozent der neuen Gesellschaft behalten, der Rest soll an die Börse. Genau das Modell, das schon bei der U-Boot-Sparte TKMS im vergangenen Jahr funktioniert hat.

    Was die Sache für Anleger interessant macht: Analysten der BofA taxieren den Wert der Sparte auf rund 3,5 Milliarden Euro, was ungefähr dem gebundenen Betriebskapital entspricht. Gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp wäre das ein gewaltiger Batzen, etwa die Hälfte des gesamten Konzernwerts.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    10,47€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    11,88€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Bank bleibt bei ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15 Euro und sieht in der Aufspaltung einen konkreten Hebel, um schlummernden Wert sichtbar zu machen. Erst Anfang Juni hatten die Thyssen-Papiere wieder an ihrem im Februar erreichten Mehrjahreshoch von 12,48 Euro gekratzt. Ein weiterer Börsengang könnte nun weitere Kursbooster liefern.

    ThyssenKrupp

    -3,22 %
    +3,70 %
    +8,26 %
    +44,58 %
    +73,18 %
    +105,93 %
    +66,71 %
    -18,16 %
    +39,00 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
    ThyssenKrupp direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das operative Geschäft hinter der Materials-Sparte ist unspektakulär, aber lukrativ: tk accelis handelt mit Stahl und anderen Werkstoffen, ähnlich wie die Wettbewerber Klöckner oder Reliance. Verdient wird nicht am Stahlpreis selbst, sondern am Service drumherum, schnelle Lieferung, kleine Losgrößen, keine Lagerhaltung beim Kunden. Wer wenig Stahl braucht und keine eigenen Lager unterhalten will, zahlt für diese Bequemlichkeit einen Aufschlag. Wichtig dabei: Das Geschäft hängt nicht an Thyssenkrupps eigener Stahlproduktion, sondern kauft Material flexibel am Markt ein, ganz unabhängig davon, wer es herstellt.

    Die nächste formale Hürde ist eine außerordentliche Hauptversammlung, die für den 7. August 2026 angesetzt ist. BofA verweist zudem auf mögliche Rückenwind-Effekte durch neue europäische Schutzzölle auf Stahlimporte, die die Preise stabilisieren könnten. Für Thyssenkrupp ist die Botschaft klar: Nach der Marine-Sparte soll auch der Stahlhandel zeigen, was im Konzern wirklich steckt, während Aufsichtsrat und Management parallel an weiteren Bausteinen arbeiten, etwa der Aufzugssparte und dem Kernstahlgeschäft.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,35, was eine Steigerung von +5,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie vor dem nächsten Schub? Nucera, TKMS und jetzt tk accelis: Thyssenkrupps nächster großer Schnitt Thyssenkrupp zerlegt sich weiter. Eine neue Tochter soll an die Börse, und Analysten sehen darin enormes Potenzial für die Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     