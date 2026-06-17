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    Frankfurt: Brücke für Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien

    Frankfurt rückt ins Zentrum eines neuen Brückenschlags: Zwischen Indien, Europa und den Private‑Markets entsteht ein Netzwerk für Handel, Innovation und Impact.

    Frankfurt: Brücke für Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Frankfurt fungiert als wichtige Brücke zwischen Indien und Deutschland: internationaler Finanzplatz (EZB, Banken), große indische Community, exzellente Flug- und Binnenkonnektivität – Ajit Ranade sieht die Stadt als natürlichen Einstieg für indische Unternehmer, Fachkräfte und Studierende; India‑Europe Business Day fand am 13.06.2026 in Frankfurt statt.
    • Wichtige Zukunfts‑Kooperationsfelder zwischen Indien und Deutschland sind neben klassischen Industriesektoren (Automobil, Maschinenbau, Pharma) besonders Verteidigung, technische Textilien & Leder, Start‑ups, Halbleiter, Energie, Nachhaltigkeit und Advanced Manufacturing.
    • Ajit Ranade betont langjährige persönliche und berufliche Verbindungen (u. a. Pune als „deutsche Hauptstadt Indiens“) und engagiert sich über Plattformen wie den India‑Europe Business Day für wirtschaftlichen, kulturellen und institutionellen Austausch.
    • Private Debt: US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell unterschiedlich – USA: tiefer, standardisierter, aber mit steigendem Wettbewerbsdruck, lockeren Covenants und höheren Schatten‑Ausfallraten; Europa: fragmentierter Markt, konservativere Strukturen, aktuell attraktive Chancen insbesondere im Lower‑Mid‑Market (Daneo Partners: Fokus DACH, 10–75 Mio. EUR).
    • Institutionelle Investoren suchen in Private Debt vermehrt Qualität, Besicherung und Transparenz; Themen sind Selektion, Covenant‑Stärke, Monitoring, Bewertungs‑/Leverage‑Risiken und die strategische Allokation (in D‑A‑CH bereits weiter fortgeschritten als in der Schweiz).
    • Missionen und Events in Frankfurt/Schweiz fördern Dialog zu Impact Investing, Private Markets und Stiftungsvermögen: z. B. VTFDS‑Mission „4%“ (Ziel: Stiftungen zu Anlagen führen, die 4% Ertrag ermöglichen; >45.000 gemeinnützige Stiftungen im DACH‑Raum), Smart Impact Investing / Private Markets‑Foren und das Finance & Future‑Event in Zürich.







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    Frankfurt: Brücke für Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien Frankfurt rückt ins Zentrum eines neuen Brückenschlags: Zwischen Indien, Europa und den Private‑Markets entsteht ein Netzwerk für Handel, Innovation und Impact.
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