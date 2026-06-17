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    Saba startet eine eigene Website für Workspace-Aktionäre

    Saba startet eine eigene Website für Workspace-Aktionäre
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    NEW YORK, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Saba Capital Management L.P. („Saba") hat heute eine Website gestartet, die Workspace-Investoren Informationen zum Wertschöpfungsplan von Saba bereitstellt.

    Die Website (MakeWorkspaceWork.co.uk) enthält den heutigen offenen Brief von an die Aktionäre von Workspace sowie die dazugehörige Präsentation.

    Medienanfragen:
    Greenbrook – Rob White / Peter Hewer
    saba@greenbrookadvisory.com
    +44 (0) 207 952 2000

    Anfragen von Aktionären: 
    DF King – David Chase Lopes
    dfking@dfkingltd.co.uk
    +44 (0) 20 7920 9700

    Über Saba

    Saba Capital Management, L.P. ist ein weltweit tätiger Anbieter alternativer Vermögensverwaltung, der bestrebt ist, einer vielfältigen Kundengruppe überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu bieten. Saba wurde 2009 von Boaz Weinstein gegründet und gilt als Pionier im Bereich der Credit-Relative-Value-Strategien und der Kapitalstruktur-Arbitrage. Saba unterhält Niederlassungen in New York City und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.sabacapital.com und.

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/saba-startet-eine-eigene-website-fur-workspace-aktionare-302803003.html






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