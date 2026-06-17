Wasserrohrbruch am Frankfurter Flughafen behindert Bahnverkehr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 73,00 auf Tradegate (17. Juni 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +7,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,74 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -10,78 %/+31,78 % bedeutet.