Wasserrohrbruch am Frankfurter Flughafen behindert Bahnverkehr
- Wasserrohrbruch über Regionalbahnhof am Flughafen
- Eines von drei Gleisen des Regionalbahnhofs gesperrt
- S-Bahn und Regionalverkehr R2 mit Verspätungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Wasserrohrbruch am Frankfurter Flughafen sorgt im Bahnverkehr für Probleme. Eines von drei Gleisen des Regionalbahnhofs sei gesperrt, teilt die Deutsche Bahn mit. Zu dem Wasserrohrbruch sei es gegen Mitternacht in der Decke über dem Bahnhof gekommen, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport .
Das Wasser sei abgestellt, so dass nun Experten der Bahn begutachten könnten, wann der Verkehr wieder aufgenommen werden könne. Die Bahn teilte mit, betroffen seien die S-Bahn Rhein-Main und der Regionalverkehr mit der Linie R2 Frankfurt-Mainz-Koblenz. Es gebe Verspätungen und Zugausfälle. Wann der Zugverkehr wieder regulär laufe, könne derzeit nicht gesagt werden./isa/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 73,00 auf Tradegate (17. Juni 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +7,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,74 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -10,78 %/+31,78 % bedeutet.
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