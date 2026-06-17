ThyssenKrupp Aktie fällt am 17.06.2026 um -3,52 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die ThyssenKrupp Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,52 % auf 10,758€. Damit verliert die Aktie -0,393 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 10,758€, mit einem Minus von -3,52 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +44,71 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +3,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +19,68 %.

Während ThyssenKrupp deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,06 %. Damit gehört ThyssenKrupp heute zu den auffälligeren Werten.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,02 % 1 Monat +6,48 % 3 Monate +44,71 % 1 Jahr +30,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 17.06.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursperspektiven der Thyssenkrupp-Aktie im Zuge geplanter Abspaltungen. Kernpunkte: TK Materials geht an die Börse; TK Accelis könnte noch in diesem Jahr gelistet werden. Diese Spin-offs könnten Kurs- und Bewertungsimpulse geben. Der Verkauf von TK Elevator sowie der verbleibende Wertanteil von ca. 4,5 Mrd. EUR dienen als Orientierung für mögliche Kursziele (im Bereich >20 EUR). Makroereignisse verstärken Nervosität.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,71 Mrd.EUR € wert.

Thyssenkrupp zerlegt sich weiter. Eine neue Tochter soll an die Börse, und Analysten sehen darin enormes Potenzial für die Aktie.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Mit einer Abspaltung der Werkstoff- und Logistiksparte TKMX führe der Industriekonzern die Strategie hin zu einer Holdinggesellschaft …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -1,67 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,55 %. ArcelorMittal verliert -0,44 %

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar