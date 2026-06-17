🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Besonders beachtet!

    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    ThyssenKrupp Aktie fällt am 17.06.2026 um -3,52 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -3,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie fällt am 17.06.2026 um -3,52 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 17.06.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,52 % auf 10,758. Damit verliert die Aktie -0,393  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 10,758, mit einem Minus von -3,52 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    30.595,53€
    Basispreis
    2,24
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    34.719,97€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +44,71 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +3,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +19,68 %.

    Während ThyssenKrupp deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,06 %. Damit gehört ThyssenKrupp heute zu den auffälligeren Werten.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,02 %
    1 Monat +6,48 %
    3 Monate +44,71 %
    1 Jahr +30,55 %
    Stand: 17.06.2026, 13:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursperspektiven der Thyssenkrupp-Aktie im Zuge geplanter Abspaltungen. Kernpunkte: TK Materials geht an die Börse; TK Accelis könnte noch in diesem Jahr gelistet werden. Diese Spin-offs könnten Kurs- und Bewertungsimpulse geben. Der Verkauf von TK Elevator sowie der verbleibende Wertanteil von ca. 4,5 Mrd. EUR dienen als Orientierung für mögliche Kursziele (im Bereich >20 EUR). Makroereignisse verstärken Nervosität.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,71 Mrd.EUR € wert.

    Nucera, TKMS und jetzt tk accelis: Thyssenkrupps nächster großer Schnitt


    Thyssenkrupp zerlegt sich weiter. Eine neue Tochter soll an die Börse, und Analysten sehen darin enormes Potenzial für die Aktie.

    JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Mit einer Abspaltung der Werkstoff- und Logistiksparte TKMX führe der Industriekonzern die Strategie hin zu einer Holdinggesellschaft …

    Börsenstart Europa - 17.06. - MDAX stark +1,28 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -1,67 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,55 %. ArcelorMittal verliert -0,44 %

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -3,22 %
    +3,70 %
    +8,26 %
    +44,58 %
    +73,18 %
    +105,93 %
    +66,71 %
    -18,16 %
    +39,00 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
    ThyssenKrupp direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ThyssenKrupp Aktie fällt am 17.06.2026 um -3,52 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -3,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     