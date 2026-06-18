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    Im Fokus: Digital Farming

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    Gewinner der Landwirtschaft 4.0

    Die Digitalisierung revolutioniert die Landwirtschaft und bietet Anlegern Chancen.

    Die Digitalisierung der Landwirtschaft hält große Chancen für Anleger bereit. Denn die wachsende Weltbevölkerung auf der einen Seite und die Begrenztheit der Ressourcen (Flächenknappheit) auf der anderen Seite stellen die Menschheit vor große Herausforderungen. 

    Chancen der Digitalisierung

    Um alle Menschen zu ernähren, ist es wichtig, dass auch die Landwirtschaft immer effizienter wirtschaftet. Darum wird auch im Agrarbusiness der Einsatz neuer Technologien immer wichtiger. Die Digitalisierung der Landwirtschaft unter Einsatz moderner Informations- und Komunikationstechniken zur effizienteren Bewirtschaftung der Nutzfläche wird als Digital Farming (Landwirtschaft 4.0) bezeichnet. 

    Moderne Technologien werden insbesondere für die Analyse von Daten und zur besseren Entscheidungsfindung genutzt. Feldroboter können z. B. erkennen, wo sie Unkraut jäten oder Saatgut platzieren können. Sensoren helfen bei der Bewässerung oder Futterausgabe. Datenanalyse (Big Data) sowie smarte Technologien steigern die Effizienz und vereinfachen Arbeitsabläufe. 

    Wir haben uns nach Unternehmen umgeschauft, die von diesem Trend profitieren.

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    Im Fokus: Digital Farming Gewinner der Landwirtschaft 4.0 Die Digitalisierung revolutioniert die Landwirtschaft und bietet Anlegern Chancen. Moderne Technologien wie Feldroboter und Big Data steigern Effizienz und vereinfachen Prozesse. FUCHS-Kapital stellt aussichtsreiche Aktien vor.
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