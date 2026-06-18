Gewinner der Landwirtschaft 4.0

Die Digitalisierung der Landwirtschaft hält große Chancen für Anleger bereit. Denn die wachsende Weltbevölkerung auf der einen Seite und die Begrenztheit der Ressourcen (Flächenknappheit) auf der anderen Seite stellen die Menschheit vor große Herausforderungen.

Chancen der Digitalisierung

Um alle Menschen zu ernähren, ist es wichtig, dass auch die Landwirtschaft immer effizienter wirtschaftet. Darum wird auch im Agrarbusiness der Einsatz neuer Technologien immer wichtiger. Die Digitalisierung der Landwirtschaft unter Einsatz moderner Informations- und Komunikationstechniken zur effizienteren Bewirtschaftung der Nutzfläche wird als Digital Farming (Landwirtschaft 4.0) bezeichnet.