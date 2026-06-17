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    Abcourt durchteuft 170,9 g/t Au auf 0,8 m bei Sleeping Giant

    Abcourt durchteuft 170,9 g/t Au auf 0,8 m bei Sleeping Giant
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Rouyn-Noranda, Kanada, 17. Juni 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (TSX-V: ABI) (OTCQB: ABMBF) setzt seine Arbeiten in Richtung Aufnahme der kommerziellen Produktion fort. Die aktuelle Bohrkampagne, in deren Rahmen 40.632 Meter niedergebracht wurden, trägt zur Stärkung der Assets des Unternehmens sowie der Bestätigung des Potenzials der Mine Sleeping Giant, seines Hauptprojekts, bei.

     

    Highlights für Investoren:

     

    -          Intensivierung der Bohrleistung: Seit Dezember 2023 wurden 370 Bohrlöcher über insgesamt 40.632 m niedergebracht, davon allein 15.371 m im Jahr 2026.

     

    -          Beschleunigung der Betriebstätigkeit: Einsatz eines dritten Bohrgeräts, um eine Bohrleistung von 4.500 m pro Monat zu erreichen.

     

    -          Hochgradige Ergebnisse: Bemerkenswerte Abschnitte von unter anderem 170,9 g/t Au auf 0,8 m und 107,7 g/t Au auf 0,5 m.

     

    -          Künftiger Fortschritt: Die Definitionsarbeiten stärken den Abbauplan und optimieren den Betrieb für 2027.

     

    Bohrstrategie: Umwandlung für die Produktion

     

    Abcourt geht bei den Vorbereitungen auf seinen künftigen Betrieb über Bohrungen hinaus. Die Verteilung der 40.000 m veranschaulicht das rigorose auf Wertschöpfung ausgerichtete Management:

     

    Bohrtyp

    Umfang

    Strategisches Ziel

    Erschließung

    27.418 m

    Umwandlung von vermuteten in angedeutete Ressourcen

    Definition

    9.368 m

    Optimierung des Strossendesigns für einen effizienten Abbau

    Exploration

    3.846 m

    Erprobung des Tiefenpotenzials und lateraler Erweiterungen

     

    Ergebnisse bestätigen Bergbaupotenzial

     

    Die jüngsten Bohrungen haben hochgradige mineralisierte Zonen außerhalb der Zielgebiete aufgezeigt:

     

    Bedeutende Abschnitte (bisher unveröffentlicht):

     

    -          Zone 3A3B: 170,9 g/t Au auf 0,8 m (Bohrloch 23-561)

    -          Zone A(HW): 138,5 g/t Au auf 0,5 m (Bohrloch 14-127)

    -          Zone 15: 107,7 g/t Au auf 0,5 m (Bohrloch 29-310)

    -          Zone 20: 73,3 g/t Au auf 0,5 m (Bohrloch 23-583)

     

    Nächste Schritte: Auf dem Weg zu einer aktualisierten Ressourcenschätzung

     

    Die Erhöhung der Bohrleistung (Ziel von 4.500 m pro Monat) wird es Abcourt zusammen mit den jüngsten LiDAR- und geophysikalischen Vermessungen ermöglichen:

     

    1. den Abbauplan für eine erhöhte Betriebsflexibilität zu verfeinern.
    2. eine neue Phase der auf die Tiefenbereiche ausgerichteten Exploration aufzunehmen.
    3. eine aktualisierte umfassende Mineralressourcenschätzung unter Berücksichtigung dieser überzeugenden Ergebnisse zu veröffentlichen.

     

    Kommentare des Managements:

     

    Pascal Hamelin, P.Eng., President und Chief Executive Officer von Abcourt Mines, sagt dazu: „Der Erfolg dieser Bohrkampagne stellt in jeder Hinsicht einen Wendepunkt dar. Hinsichtlich der Produktion bedeutet die Entdeckung dieser sehr hochgradigen Zonen, dass wir unser Erzprofil sichern und stark anreichern können, was sich direkt auf unsere Gewinnmargen auswirken wird. Darüber hinaus sind ein rasch wachsendes Projekt und derartig spektakuläre Ergebnisse ein echter Anziehungspunkt für die Anwerbung von Mitarbeitern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es ein echter Wettbewerbsvorteil für die Gewinnung und Bindung von Spitzenkräften, dass wir Bergleuten und Branchenexperten ein anregendes Umfeld mit langfristiger Perspektive und technischen Herausforderungen dieser Größenordnung bieten können.“

     

    Mohamed Haithem Bennia, geologischer Superintendent, P.Geo., fügt hinzu: „In einer auf Erzgängen aufbauenden Mine verbessert die Erhöhung der Bohrdichte und -leistung die genaue Abgrenzung der Ressourcen, ermöglicht die Überwachung der Erschließungsarbeiten und trägt zur Optimierung der Abbauplanung bei. Diese Ergebnisse stärken unsere operative Flexibilität und unterstützen ein stabiles und nachhaltiges Produktionsszenario. Die Ergebnisse dieser Kampagne stimmen uns sehr zuversichtlich und bestärken uns in unserer Überzeugung, dass die Mine über ein großes Potenzial und eine vielversprechende Zukunft verfügt.“

     

    Abbildung 1: Entwicklung der Bohrleistung und des Bohrvolumens seit Aufnahme der Kampagne

     

     

    Abbildung 2: Wesentliche unveröffentlichte Bohrergebnisse sowie Bohrgebiete und -strossen.

     

    Zone

    Strosse / Abschnitt

    Bohrloch-Nr.

     

    von (m)

    bis

    (m)

    Abschnitt (m)

    endgültiger Au-Wert (g/t)

    Erzgang

    DAC 5

     

    29-DAC5

     

    23-532

     

    20

    23

    3

    4,6

    Ziel DAC5-V1

     

     

    einschl.

    22

    23

    1

    8

     

    und

    28,5

    29

    0,5

    58,1

    Ziel DAC5-V8

    23-540

     

    22

    25,1

    3,1

    22

    Ziel DAC5-V1

     

     

    einschl.

    24,6

    25,1

    0,5

    58,5

    15

     

    41-15-N397

     

    41-436

     

    72,5

    73

    0,5

    36,9

    Anderer Erzgang

    41-442

     

    100,7

    101,2

    0,5

    45,9

    Anderer Erzgang

    15

     

    29-15-N400

     

    29-310

     

    5

    5,5

    0,5

    107,7

    Anderer Erzgang

    29-320

    und

    63

    64

    1

    10,9

    Zielerzgang 15

     

     

    70,2

    72

    1,8

    24,3

    Anderer Erzgang

     

     

    einschl.

    70,9

    72

    1,1

    35,9

    15

     

    41-15-N419

     

    41-422

     

    112

    113,6

    1,6

    34,1

    Anderer Erzgang

     

     

    einschl.

    112,5

    113

    0,5

    69,8

    41-435

     

    29,2

    30,5

    1,3

    28,3

    Anderer Erzgang

     

     

    einschl.

    29,8

    30,5

    0,7

    47,6

    20

     

    LT-23-20-N420

     

    23-583

     

    48,6

    49,1

    0,5

    73,3

    Anderer Erzgang

    23-586

     

    59

    60,1

    1,1

    29,1

    Zielerzgang 20

     

     

    einschl.

    59,6

    60,1

    0,5

    61,6

    23-593

     

    24

    24,5

    0,5

    43,3

    Anderer Erzgang

     

    und

    63

    63,5

    0,5

    8,9

    Zielerzgang 20

    3A3B

     

    CP-29-3A3B

     

    23-561

     

    21,5

    22,3

    0,8

    170,9

    Anderer Erzgang

     

    und

    25

    26,2

    1,2

    50,8

    Zielerzgang 3A3B

     

     

    einschl.

    25,5

    26,2

    0,7

    85,6

    4_5

     

    23-4_5-E327_E328 / 19-4_5-E325

     

    23-505

     

    48,7

    51,7

    3

    14,7

    Zielerzgang 4_5

     

     

    einschl.

    50,9

    51,7

    0,8

    46,6

    23-520

     

    6

    6,5

    0,5

    66,8

    Anderer Erzgang

     

    und

    82

    83

    1

    3,5

    Zielerzgang 4_5

    A(HW)

     

    14-A(HW)-N369

     

    14-127

     

    48,9

    49,4

    0,5

    138,5

    Anderer Erzgang

     

    und

    59,9

    60,4

    0,5

    17,5

    Zielerzgang A(HW)

    14-129

     

    60,4

    60,9

    0,5

    26

    Zielerzgang A(HW)

     

    Wie in der Tabelle zu sehen ist, wurden in mehreren Abbaustätten Bohrungen für Erschließungs- und Definitionszwecke niedergebracht. Diese Bohrungen durchteufen jedoch häufig mineralisierte Abschnitte außerhalb der Ziele, die nicht immer in den Ressourcen berücksichtigt werden. In einigen Fällen könnten sich diese neuen Ziele als vielversprechender erweisen als die Hauptziele.

     

    Die schrittweise Modellierung mit dem Eingang der Ergebnisse trägt zur Erweiterung der Ressourcen bei, selbst wenn die Bohrungen ursprünglich auf die Definition oder Erschließung ausgerichtet waren.

     

    Abbildung 3: Längsschnitt der Förderstrossen

     

     

    Der Längsschnitt zeigt die für 2027 geplanten Abbaustätten, die bereits in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen umgewandelt wurden und die dank des Bohrrasters, was ein gehobenes Vertrauensniveau gewährleistet, größtenteils ausreichend definiert sind. Er zeigt auch die Standorte, in denen bereits Bohrungen stattfanden oder in denen in den kommenden Monaten Bohrungen erfolgen werden. In derselben Strosse können in verschiedenen Phasen Bohrungen absolviert werden, zuerst für die Umwandlung der Ressourcen, dann für die Definition, bis letztendlich ein für die Aufnahme in den Abbauplan erforderliches Vertrauensniveau erreicht wurde. Die anderen aus der wirtschaftlichen Erstbewertung abgeleiteten Standorte werden Gegenstand weiterer Bohrungen sein, sodass dort das erforderliche Vertrauensniveau erreicht werden kann, um sie in den Abbauplan bis 2034 aufzunehmen.

     

    Abbildung 4: Fotos der Kerne aus den besten Bohrabschnitten

     

     

    Die Fotos der Bohrkerne veranschaulichen das ausgeprägte Vorkommen von Sulfiden in den mineralisierten Erzgängen sowie ihre charakteristische Geometrie. Sie zeigen auch ihre Mächtigkeit, gewöhnlich zwischen 20 und 50 cm, was dem bei Sleeping Giant vorliegenden Erzgangtyp entspricht.

     

    Maßnahmen zur Qualitätskontrolle (QA/QC)

     

    Technische Aufsicht: Die Bohrungen und die Arbeiten zur Beschreibung der Bohrkerne erfolgten unter der Aufsicht von Mohamed Haithem Bennia, geo., geologischem Superintendenten und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

     

    Probenahmeprotokolle

     

    -          Im Einklang mit dem analytischen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm wurden vor dem Versand Leerproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien zu den Kernproben gegeben.

    -          Die Aufbereitung der Halbkernproben erfolgte im internen Labor der Mine Sleeping Giant unter strikter Einhaltung von Industriestandards.

     

    Optimierung des Analyseverfahrens und des Zeitrahmens

     

    Um den Erhalt der für diese Pressemitteilung erforderlichen Ergebnisse zu beschleunigen, wurden die Proben wie folgt verteilt:

     

    -          Internes Labor (Mine Sleeping Giant): Die Analysen erfolgten mittels Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptions-(AA)-Verfahren. Proben mit einem Gehalt von mehr als 10 g/t wurden einer erneuten systematischen Analyse mit abschließendem gravimetrischem Verfahren unterzogen.

    -          Externes Labor (MSALABS, Val-d’Or, Quebec): Ein Teil der Proben wurden als Gesteinspulver an diese Einrichtung überstellt, wo sie anhand der Photon AssayTM-Methode analysiert wurden. MSALABS ist ein globales Netzwerk an Laboren mit ISO-17025-Akkreditierung, insbesondere für diese photonische Analysemethode.

     

    Wissenschaftliche Strenge und Validierung

     

    Zur Validierung der Genauigkeit der Ergebnisse aus dem internen Labor wurden Kontrollanalysen von Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc. (einer Abteilung von ActLabs) in Sainte-Germaine-Boulé (Quebec) absolviert. Dieses unabhängige externe Labor ist nach ISO 9001 registriert und durch den Standard Council of Canada (SCC) (lab707) und das Ministry of Environment, Fight Against Climate Change, Wildlife and Parks der Provinz Quebec (MELCCFP) (lab375) nach ISO/IEC 17025 zertifiziert.

     

    Ergebnisse der Überprüfung: Die Ergebnisse der externen Kontrollanalysen korrelierten in hohem Maße mit den Daten aus dem internen Labor und bestätigten damit die Verlässlichkeit und Genauigkeit der veröffentlichten Ergebnisse.

     

    Qualifizierte Sachverständige:

     

    Mohamed Haithem Bennia, P.Geo., geologischer Superintendent bei der Mine Sleeping Giant, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung aufgesetzt, zusammengestellt, verifiziert und genehmigt.

     

    Pascal Hamelin, P.Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verifiziert und genehmigt.

     

    Die Herren Hamelin und Bennia sind qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

     

    Über Abcourt Mines Inc.

     

    Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Betriebstätigkeit konzentriert.

     

    Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website www.abcourt.ca und in den unter unserem Profil auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumenten.

     

    Pascal Hamelin

    President und CEO

    T: (819) 768-2857

    E-Mail: phamelin@abcourt.com

     

    Dany Cenac Robert

    VP Communication and Corporate Development

    T: (514) 722-2276 DW 456

    E-Mail: ir@abcourt.com

     

    Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

     

    Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. „plant“, „strebt an“, „erwartet“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „schätzt“, „könnte“, „sollte“, „wahrscheinlich“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „könnten“, „sollten“ oder „werden“ oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Faktoren und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

     

    Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Abcourt Mines (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,67 % und einem Kurs von 0,045EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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