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    Trust3 AI stellt eine einheitliche Richtlinienebene für das agentengestützte Multi-Engine-Lakehouse bereit

    Trust3 AI stellt eine einheitliche Richtlinienebene für das agentengestützte Multi-Engine-Lakehouse bereit
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Während Unternehmen von Dashboards zu autonomen Agenten für strukturierte Daten übergehen, zentralisiert Trust3 AI die Governance des Datenzugriffs an einer Stelle und setzt sie nativ in Unity Catalog, AWS Lake Formation, Snowflake und allen Abfrage-Engines durch

    SAN FRANCISCO, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Trust3 AI gab heute auf dem Databricks Data + AI Summit die neueste Version seiner zentralisierten Plattform für die Governance des Datenzugriffs bekannt und erweitert damit die Unterstützung für die Governance föderierter Kataloge sowie die Richtliniendurchsetzung über mehrere Engines hinweg, während Unternehmen ihre Datenlandschaften auf agentengestützte KI vorbereiten.

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    Der Summit 2026 rückt agentengestützte KI für strukturierte Daten in den Mittelpunkt. Dieser Wandel erhöht die Anforderungen an die Governance: Wenn autonome Agenten – und nicht nur Analysten – Abfragen an das Lakehouse stellen, muss jede Zugriffsentscheidung in jedem Katalog und jeder Engine, die ein Agent erreichen kann, korrekt, konsistent und prüfbar sein. Die meisten Unternehmen verwalten ihre Richtlinien nach wie vor in jedem System separat, was nicht skalierbar ist und Lücken hinterlässt, sobald eine neue Engine oder ein neuer Agent hinzukommt.

    Trust3 AI löst dieses Problem mit einem zentralen Punkt für die Richtlinienverwaltung (Policy Administration Point, PAP), der die Durchsetzung an native Kataloge und Engines delegiert, sodass ein einziger Richtliniensatz zentral erstellt und überall dort angewendet wird, wo er greifen muss.

    Zentrale Richtlinien, native Durchsetzung, föderierte Kataloge

    Große Unternehmen betreiben zunehmend mehr als einen Katalog. Große Unternehmen betreiben zunehmend mehr als einen Katalog. Mit Trust3 AI können Organisationen ihre Richtlinienverwaltung an einer zentralen Stelle standardisieren und die Durchsetzung an native Systeme wie Unity Catalog und AWS Lake Formation delegieren – einschließlich neuerer Muster, bei denen ein Katalog als Primärkatalog fungiert und ein weiterer darunter föderiert ist. Ein Fortune-500-Unternehmen für Finanzsoftware nutzt dieses Modell, um eine fein abgestufte Zugriffskontrolle (FGAC) auf Unternehmensebene über Lake Formation und Unity Catalog hinweg von einer einzigen Verwaltungsebene aus durchzuführen – ein Grad an FGAC, der sich nicht praktikabel katalogweise umsetzen lässt.

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