Globale Agrarmärkte durch Nahost-Deal erschüttert

Gleichzeitig löste die Ankündigung der Wiedereröffnung an den Energiebörsen einen deutlichen Rückgang der Rohölpreise aus. Das wirkt unmittelbar auf Agrarrohstoffe wie Weizen , Mais und Raps : Zum einen sinken die Produktions- und Transportkosten, vor allem beim Diesel . Zum anderen schwächt ein niedriger Ölpreis die Nachfrage nach Biokraftstoffen. Damit fällt eine wichtige Stütze für das Agrarpreisgefüge weg.

Die Öffnung der Straße von Hormus hat an den globalen Agrarmärkten für spürbare Bewegung gesorgt. Die seit Ende Februar 2026 andauernde Blockade der Wasserstraße hatte Warenströme verzerrt und den Mittleren Osten, eine der importabhängigsten Lebensmittelregionen der Welt, logistisch stark belastet. Viele Staaten der Region decken einen Großteil ihres Lebensmittelbedarfs über Importe. Mit der Normalisierung des Schiffsverkehrs kehren nun blockierte Kapazitäten an den Markt zurück.

Hinzu kommt ein wachsendes globales Angebot. Das US-Landwirtschaftsministerium USDA hat seine Prognose für die weltweite Weizenproduktion um 1 Million Tonnen auf 820 Millionen Tonnen angehoben. Die globale Nachfrage wurde zwar ebenfalls leicht auf 824,6 Millionen Tonnen erhöht, doch am Markt dominiert derzeit der Blick auf die bevorstehende Ernte auf der Nordhalbkugel.

Besonders stark drückt die Schwarzmeerregion auf die Preise. Für Russland wurde die offizielle Ernteprognose um 2 Millionen Tonnen auf 88 Millionen Tonnen angehoben. Lokale Analysten halten sogar mehr als 90 Millionen Tonnen für möglich. Auch in der Ukraine wird eine vielversprechende Ernte erwartet. Da russische Agrarlieferungen von westlichen Sanktionen ausgenommen sind, um globale Hungerkrisen zu vermeiden, gelangen große Mengen weiterhin auf den Weltmarkt.

Der September-Kontrakt für Weizen fiel an der Euronext unter die Marke von 200 Euro je Tonne. Das zeigt, wie stark der Preisdruck inzwischen ist – und dieser Druck kommt auch bei den deutschen Landwirten an.

Deutschland: Solide Ernte, schwache Preise

In Deutschland wird die Getreideernte 2026 nach Prognose des Deutschen Raiffeisenverbandes mit 44,1 Millionen Tonnen solide und leicht überdurchschnittlich ausfallen. Beim Weizen wird jedoch nur ein Volumen von 22,6 Millionen Tonnen erwartet, rund 500.000 Tonnen weniger als im Vorjahr.

Für viele heimische Agrarbetriebe entsteht dadurch eine gefährliche Mischung: Die Preise fallen, während die Kosten hoch bleiben. Der jetzt zur Ernte anstehende Weizen wurde im vergangenen Jahr unter deutlich höheren Kosten gesät und gepflegt. Besonders Düngemittel, Energie und Betriebsmittel belasten die Kalkulation der Landwirte. Damit droht ausgerechnet zur Erntezeit eine wirtschaftliche Schieflage.

Ausblick: Erntedruck dürfte Preise weiter belasten

Kurzfristig dürfte der Druck auf die Weizenpreise anhalten. Mit der Ernte auf der Nordhalbkugel nimmt das Angebot saisonal weiter zu. Zugleich dürfte die Öffnung der Straße von Hormus nicht sofort zu reibungslosen Abläufen führen. Nach Monaten des Stillstands haben sich Staus im Schiffsverkehr gebildet, was die Bemühungen der Golfstaaten zur Wiederauffüllung ihrer Bestände zunächst verzögern könnte.

Mittelfristig könnte sich der Markt stabilisieren, falls die schwachen Bedingungen in den USA stärker ins Gewicht fallen. Die Winterweizenernte in den Great Plains wurde durch extreme Dürre belastet und fiel dort auf den niedrigsten Stand seit 1957. Für Deutschlands Landwirte entscheidet sich die Lage in den kommenden Wochen an den Waagen der Genossenschaften und Landhändler. Hohe Proteingehalte bei E- und A-Weizen könnten über Qualitätszuschläge zumindest einen Teil der Kosten auffangen.

Der globale Weizenmarkt steht unter massivem Angebots- und Preisdruck. Für Verbraucher und Importländer ist das zunächst eine Entlastung, für deutsche Landwirte jedoch ein Risiko: Sie treffen mit hohen Produktionskosten auf fallende Erlöse. Entscheidend wird nun, ob Qualität, Wetter und mögliche Preisstabilisierungen ausreichen, um die wirtschaftliche Belastung der Betriebe abzufedern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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