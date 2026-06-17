🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verkehrsministerium drängt auf mehr Geld für Neubau bei Bahn

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkehrsministerium fordert mehr Geld für Bahnneubau
    • Sondervermögen für Sanierung statt für Neubau
    • VCD und Grüne sehen Aus- und Neubau unterfinanziert
    Verkehrsministerium drängt auf mehr Geld für Neubau bei Bahn
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesverkehrsministerium drängt in den laufenden Haushaltsverhandlungen auf mehr Geld für Neu- und Ausbauprojekte bei der Bahn. Ein Sprecher von Ressortchef Patrick Schnieder (CDU) sagte in Berlin, das Ministerium habe großes Interesse daran, dass neben der dringenden Sanierung und Modernisierung des Bestandsnetzes auch der Aus- und Neubau der Schieneninfrastruktur in Deutschland deutlich vorankomme, um die Zuverlässigkeit des Netzes zu verbessern. Das Ministerium arbeite daran, die Finanzierbarkeit von Projekten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel sicherzustellen. Das Ministerium strebe an, möglichst viel Geld zu bekommen.

    Geplant ist, dass das Bundeskabinett am 6. Juli den Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2027 sowie der mittelfristigen Finanzplanung beschließen soll. Das Verkehrsministerium hat bereits wiederholt auf Milliardenlücken in der Finanzplanung bei Bahn-Neubauprojekten in den kommenden Jahren hingewiesen. In den kommenden Jahren fließen viele Milliarden in die Sanierung bestehender Strecken. Das Geld kommt aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur. Dort liegt der Fokus aber auf der Sanierung bestehender Bahnstrecken.

    Der Verkehrsclub VCD kritisierte, Bahnprojekte würden reihenweise gestoppt. "Diese Koalition hat so viel Geld wie keine vor ihr für die Sanierung der Infrastruktur - und doch stellt sie viel zu wenig für Aus- und Neubau der Schiene bereit", sagte die VCD-Vorsitzende Christiane Rohleder.

    Der Grünen-Verkehrspolitiker Tarek Al-Wazir hatte unter Verweis auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage bereits von einer Bankrotterklärung für das gesamte deutsche Schienensystem gesprochen. "Es rächt sich, dass Schwarz-Rot für Aus- und Neubau der Bahn keinerlei Mittel aus dem Sondervermögen vorgesehen und den eigentlichen Verkehrshaushalt seit 2025 nahezu halbiert hat."/hoe/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Verkehrsministerium drängt auf mehr Geld für Neubau bei Bahn Das Bundesverkehrsministerium drängt in den laufenden Haushaltsverhandlungen auf mehr Geld für Neu- und Ausbauprojekte bei der Bahn. Ein Sprecher von Ressortchef Patrick Schnieder (CDU) sagte in Berlin, das Ministerium habe großes Interesse daran, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     