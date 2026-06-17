ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Sixt-Stämme auf 89 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank erhöht Kursziel Sixt auf 89 Euro
- Einstufung Buy bleibt nach solidem Geschäftsquartal
- Höhere Versicherungen aber geringere Haltungskosten
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt von 85 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe ein solides erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar seien die Versicherungskosten höher gewesen, die durchschnittlichen Haltungskosten je Fahrzeug seien allerdings erheblich niedriger ausgefallen als in den Jahren 2025 und 2024./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 75,65 auf Tradegate (17. Juni 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +2,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Mrd..
Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +8,25 %/+45,21 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 89 Euro
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Zum Jahreswechsel stellte Starcar seinen Betrieb ein, mit 500 Mio Jahresumsatz ein nennenswerter Mitbewerber in Deutschland.
Sixt hat die Markenrechte von Starcar gekauft (Keine Assets, keine Stationen, nur die Marke) - aber nichts über seine Vorhaben kommuniziert.
Mein Tipp: Neuaufstellung als preiswerte deutsche Zweitmarke von Sixt.
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Häufige Fragen
Was ist StarCar?
Eine Mietwagenmarke für Deutschland — im Relaunch. Details erfährst du zum Start.
Wann startet StarCar?
Bald. Das Datum erfährst du, sobald es feststeht. Wenn du nicht warten kannst und ein Auto brauchst, findest du hier die Alternative: http://www.sixt.de
Wo kann ich StarCar nutzen?
Zum Start an 15 Stationen in Deutschland. Auf der Karte oben siehst du alle Stationen. Weitere folgen.
Ich habe jetzt wieder meine Vorzüge gegen Stämme eingetauscht.