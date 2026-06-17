Plusvisionen-Analyse
Deutsche Telekom - Aktienkurs in Gefahr?
Der Kurs der Aktie der Deutschen Telekom nähert sicher einer wichtigen Wegscheide.
Spacex könnte auch das Geschäftsmodell der traditionellen Telekommunikationsunternehmen umkrempeln. Der Kurs der Aktie der Deutschen Telekom neigt seit einiger Zeit zur Schwäche und nähert sicher einer wichtigen Wegscheide. Für welche Richtung wird sich die T-Aktie entscheiden? Weiterlesen
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