🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    Flugzeugbau

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Boeing: Chinas Bestellung täuscht – Free Cashflow H2 2026 entscheidet

    China bestellt erstmals seit 10 Jahren 200 Boeing-Flugzeuge – die Aktie fiel trotzdem 8 %. Der Free Cashflow H2 2026 ist der eigentliche Wendepunkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • China bestellt 200 Boeing, planbarer Cashflow
    • Aktienrückgang wegen Erwartungen und Ölpreisangst
    • Freier Cashflow H2 2026 als Bewertungsmaßstab

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Short
    246,42€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 9,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    207,56€
    Basispreis
    1,80
    Ask
    × 9,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang von Boeing um rund 8 % in den vergangenen Wochen täuscht – denn der eigentliche Bewertungstreiber ist nicht die China-Bestellung, sondern der freie Cashflow im zweiten Halbjahr 2026.

    China hat vergangene Woche bestätigt, 200 Boeing-Flugzeuge zu bestellen – die erste Bestellung seit 10 Jahren, ausgelöst durch die Handelseinigung zwischen den USA und China. 200 Flugzeuge bedeuten planbare Auslastung, planbare Einnahmen und planbaren Cashflow für die kommenden Jahre. Fundamental ist das ein klares positives Signal.

    Warum fiel die Aktie trotzdem?

    Zwei Gründe – und keiner hängt am Geschäftsmodell von Boeing. Erstens hatten Anleger im Vorfeld der China-Reise von Donald Trump auf eine noch größere Bestellung spekuliert. Die tatsächliche Zahl blieb hinter diesen Erwartungen zurück – eine Enttäuschungslücke, kein fundamentales Problem. Zweitens setzt der anhaltend hohe Ölpreis die gesamte Flugindustrie unter Druck. Die Nervosität der Airlines überträgt sich auf Boeing, obwohl Boeing operativ mit den kurzfristigen Kerosinkosten der Airlines nichts zu tun hat. Boeing liefert Flugzeuge – keine Kerosinverträge.

    Dazu kommt der Liquiditätsentzug durch den laufenden IPO-Reigen am US-Markt, der Industriewerte wie Boeing mit unter Druck setzt.

    Sehen Sie den Kursrückgang als Fehlbewertung – oder überwiegt für Sie das Ölpreisrisiko? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

    Der eigentliche Maßstab: Free Cashflow H2 2026

    Ich bewerte Boeing nicht am Quartalsgewinn, sondern am freien Cashflow. Das ist der Maßstab, den institutionelle Anleger anlegen – und der seit Jahren negativ war.

    Im Mai lieferte Boeing 60 Flugzeuge aus, davon 51 des margenstarken 737 MAX. Jede Auslieferung entspricht einem Zahlungseingang und erhöht den Cashflow direkt. CEO Kelly Ortberg äußerte sich zuversichtlich, die monatliche Fertigung binnen zwei Monaten von 42 auf 47 Flugzeuge steigern zu können. Wenn das gelingt, kämen in der zweiten Jahreshälfte 2026 deutlich mehr Zahlungseingänge zusammen als in vergleichbaren Vorjahresperioden – und erstmals seit langer Zeit wäre ein positiver freier Cashflow in Sicht.

    Das wäre eine fundamentale Zäsur. Der Markt hat diese Entwicklung noch nicht vollständig eingepreist.

    Zwei externe Katalysatoren

    Neben der operativen Erholung gibt es zwei externe Faktoren, die zusätzlich wirken könnten – beide hängen am Ölpreis.

    Der erste: Ein mögliches Iran-Friedensabkommen. Sollte die Straße von Hormus wieder geöffnet werden, dürfte der Ölpreis stark fallen. Für Boeing wäre das ein doppelter Befreiungsschlag: Fallende Kerosinpreise entlasten die Airlines – bestellfreudigere Airlines beschleunigen die Auslieferungen. Boeing gehörte in der vergangenen Woche mit +5,8 % zu den größten Gewinnern im Dow Jones, als Trump erste Friedenssignale sendete.

    Der zweite: Die angekündigte Fertigungssteigerung auf 47 Flugzeuge pro Monat ist noch nicht operativ sichtbar. Wenn sie in den kommenden Wochen eintritt, würde das die Cashflow-Prognose für H2 2026 konkret belegen – und das Bewertungsargument schärfen.

    Fazit

    Ich bleibe in der Boeing-Position investiert. Der Kursrückgang der vergangenen Wochen hat an meiner Einschätzung nichts geändert: Die fundamentale Entwicklung ist auf Kurs. Der Markt bewertet kurzfristigen Ölpreisdruck als strukturelle Schwäche – das ist eine Fehleinschätzung, die sich korrigieren wird, sobald der positive Free Cashflow sichtbar wird.

    Wie bewerten Sie Boeing aktuell – und welche der beiden Katalysatoren halten Sie für wahrscheinlicher?




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Stephan Heibel
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Flugzeugbau Boeing: Chinas Bestellung täuscht – Free Cashflow H2 2026 entscheidet China hat die erste Boeing-Bestellung seit 10 Jahren bestätigt – 200 Flugzeuge. Die Aktie gab trotzdem 8 % nach. Der Kursrückgang hat nichts mit dem Geschäftsmodell zu tun. Was Privatanleger jetzt wissen müssen, ist der eigentliche Bewertungsmaßstab: der freie Cashflow im zweiten Halbjahr 2026.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     