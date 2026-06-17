Boeing: Chinas Bestellung täuscht – Free Cashflow H2 2026 entscheidet

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang von Boeing um rund 8 % in den vergangenen Wochen täuscht – denn der eigentliche Bewertungstreiber ist nicht die China-Bestellung, sondern der freie Cashflow im zweiten Halbjahr 2026.

China hat vergangene Woche bestätigt, 200 Boeing-Flugzeuge zu bestellen – die erste Bestellung seit 10 Jahren, ausgelöst durch die Handelseinigung zwischen den USA und China. 200 Flugzeuge bedeuten planbare Auslastung, planbare Einnahmen und planbaren Cashflow für die kommenden Jahre. Fundamental ist das ein klares positives Signal.

Warum fiel die Aktie trotzdem?

Zwei Gründe – und keiner hängt am Geschäftsmodell von Boeing. Erstens hatten Anleger im Vorfeld der China-Reise von Donald Trump auf eine noch größere Bestellung spekuliert. Die tatsächliche Zahl blieb hinter diesen Erwartungen zurück – eine Enttäuschungslücke, kein fundamentales Problem. Zweitens setzt der anhaltend hohe Ölpreis die gesamte Flugindustrie unter Druck. Die Nervosität der Airlines überträgt sich auf Boeing, obwohl Boeing operativ mit den kurzfristigen Kerosinkosten der Airlines nichts zu tun hat. Boeing liefert Flugzeuge – keine Kerosinverträge.

Dazu kommt der Liquiditätsentzug durch den laufenden IPO-Reigen am US-Markt, der Industriewerte wie Boeing mit unter Druck setzt.

Sehen Sie den Kursrückgang als Fehlbewertung – oder überwiegt für Sie das Ölpreisrisiko? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

Der eigentliche Maßstab: Free Cashflow H2 2026

Ich bewerte Boeing nicht am Quartalsgewinn, sondern am freien Cashflow. Das ist der Maßstab, den institutionelle Anleger anlegen – und der seit Jahren negativ war.

Im Mai lieferte Boeing 60 Flugzeuge aus, davon 51 des margenstarken 737 MAX. Jede Auslieferung entspricht einem Zahlungseingang und erhöht den Cashflow direkt. CEO Kelly Ortberg äußerte sich zuversichtlich, die monatliche Fertigung binnen zwei Monaten von 42 auf 47 Flugzeuge steigern zu können. Wenn das gelingt, kämen in der zweiten Jahreshälfte 2026 deutlich mehr Zahlungseingänge zusammen als in vergleichbaren Vorjahresperioden – und erstmals seit langer Zeit wäre ein positiver freier Cashflow in Sicht.

Das wäre eine fundamentale Zäsur. Der Markt hat diese Entwicklung noch nicht vollständig eingepreist.

Zwei externe Katalysatoren

Neben der operativen Erholung gibt es zwei externe Faktoren, die zusätzlich wirken könnten – beide hängen am Ölpreis.

Der erste: Ein mögliches Iran-Friedensabkommen. Sollte die Straße von Hormus wieder geöffnet werden, dürfte der Ölpreis stark fallen. Für Boeing wäre das ein doppelter Befreiungsschlag: Fallende Kerosinpreise entlasten die Airlines – bestellfreudigere Airlines beschleunigen die Auslieferungen. Boeing gehörte in der vergangenen Woche mit +5,8 % zu den größten Gewinnern im Dow Jones, als Trump erste Friedenssignale sendete.

Der zweite: Die angekündigte Fertigungssteigerung auf 47 Flugzeuge pro Monat ist noch nicht operativ sichtbar. Wenn sie in den kommenden Wochen eintritt, würde das die Cashflow-Prognose für H2 2026 konkret belegen – und das Bewertungsargument schärfen.

Fazit

Ich bleibe in der Boeing-Position investiert. Der Kursrückgang der vergangenen Wochen hat an meiner Einschätzung nichts geändert: Die fundamentale Entwicklung ist auf Kurs. Der Markt bewertet kurzfristigen Ölpreisdruck als strukturelle Schwäche – das ist eine Fehleinschätzung, die sich korrigieren wird, sobald der positive Free Cashflow sichtbar wird.

Wie bewerten Sie Boeing aktuell – und welche der beiden Katalysatoren halten Sie für wahrscheinlicher?