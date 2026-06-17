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    Scout24 SE: Alle Beschlüsse bestätigt – Dividende erneut erhöht! ?

    Scout24 setzt den Wachstumskurs fort: Auf der Hauptversammlung 2026 wurden zentrale Weichen für höhere Ausschüttungen, moderne Vergütung und stärkere Aktionärsbeteiligung gestellt.

    Scout24 SE: Alle Beschlüsse bestätigt – Dividende erneut erhöht! ?
    Foto: Scout24 SE
    • Die ordentliche Hauptversammlung am 17.06.2026 in München nahm mit großer Mehrheit alle Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat an.
    • Die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 wurde zum vierten Mal in Folge zweistellig erhöht auf 1,50 EUR je Aktie (plus ca. 14 % gegenüber Vorjahr 1,32 EUR).
    • Anpassung der Aufsichtsratsvergütung beschlossen; Vergütungsstruktur bleibt rein fest vergütet und soll der gestiegenen Komplexität, Regulierung sowie Bedeutung von Technologie/KI Rechnung tragen.
    • Einführung einer Aktienerwerbs- und Aktienhaltepflicht für Aufsichtsratsmitglieder: Aufbau von Aktien im Umfang von 100 % der jährlichen Grundvergütung über vier Jahre und Halten während der Amtszeit.
    • Erneute Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien beschlossen; Ziel ist langfristige Wertsteigerung für Aktionäre; außerdem Entlastungen für Vorstand und Aufsichtsrat sowie Billigung des Vergütungsberichts für 2025.
    • Scout24 setzt auf profitables Wachstum (starkes FY2025), Fokus auf KI-, Daten- und Softwarelösungen im Immobilien-Ökosystem und plant, 2026 insgesamt 455 Mio. EUR an Aktionäre über Dividenden und Aktienrückkäufe zurückzuführen; nächster Termin: Halbjahresbericht 06.08.2026.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Scout24 ist am 17.06.2026.

    Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 77,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,97 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 77,80EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.901,00PKT (+0,59 %).


    Scout24

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    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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