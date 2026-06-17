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    Merz

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    Keine Einschränkungen im Miteinander mit Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz sieht Verhältnis zu Trump nicht getrübt
    • Offene und konstruktive Gespräche beim G7 Gipfel
    • Keine persönlichen Störungen auf dem Gipfel
    Merz - Keine Einschränkungen im Miteinander mit Trump
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ÉVIAN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz sieht sein Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump trotz der Verstimmungen wegen des Iran-Kriegs in den vergangenen Woche nicht als getrübt. "Wir haben sehr offen miteinander über die Themen gesprochen. Wir haben auch sehr konstruktiv über die Dinge gesprochen, die uns hier an diesem Gipfel beschäftigt haben", sagte der CDU-Vorsitzende am Rande des G7-Gipfels der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) im französischen Évian vor Journalisten. "Insofern gibt es da überhaupt keine Einschränkungen auch des persönlichen Miteinanders."

    Dies gelte nicht nur für ihn selbst, sondern auch für alle anderen Gipfelteilnehmer. Er habe das Gipfeltreffen "als sehr konstruktiv, auch von einem wirklich gemeinsamen Geist getragen, erlebt", sagte der Kanzler und fügte hinzu: "Und da hat es an keiner Stelle irgendwelche persönlichen Störungen gegeben. Im Gegenteil, es gab eine hohe politische Übereinstimmung zu den großen Themen, über die wir gesprochen haben."/bk/DP/zb






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