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    Merz lädt zu E5-Gipfel nach Berlin ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz lädt E5-Staatschefs zum Gipfel in Berlin ein
    • E5-Gipfel soll nächste Woche in Berlin stattfinden
    • Treffen dient Nachbereitung der G7 und EU Gipfel
    Merz lädt zu E5-Gipfel nach Berlin ein
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ÉVIAN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz lädt nach den Gipfeltreffen der G7 und EU die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen nach Berlin ein. Der Gipfel der sogenannten E5 solle nächste Woche stattfinden, sagte der Kanzler am Rande des G7-Gipfels in Èvian. Einen Tag nannte er nicht.

    Bei dem Treffen soll es um die Nachbereitung der beiden Gipfel in dieser Woche gehen. Die 27 EU-Staaten treffen sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Außerdem soll der Nato-Gipfel in Ankara am 7. und 8. Juli vorbereitet werden.

    Polen war als einziges Land der E5 nicht beim G7-Gipfel vertreten. Zuletzt hatte es vor allem Gipfeltreffen im E3-Format mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien gegeben. Diese drei Länder versuchen gerade zusammen, die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs wieder anzuschieben.

    Merz sagte mit Blick auf die verschiedenen Formate, er bemühe sich immer, niemanden auszuschließen. Gleichzeitig wolle er aber mit den größeren Mitgliedsstaaten, die gleichzeitig G7-Mitglieder und Mitglieder des Europäischen Rates seien, "ein bisschen auch die Führungsrolle" übernehmen. "Immer abgestimmt mit anderen, immer mit voller Transparenz dessen, was wir tun."/sow/DP/zb







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