Börsen Update Europa - 17.06. - ATX stark +1,15 %

Der MDAX steht bei 32.652,71 PKT und gewinnt bisher +0,82 %. Top-Werte: AUTO1 Group +7,45 %, AIXTRON +6,91 %, Redcare Pharmacy +5,71 % Flop-Werte: Schaeffler -3,10 %, ThyssenKrupp -2,87 %, United Internet -2,71 %

Der DAX bewegt sich bei 24.856,88 PKT und steigt um +0,35 %. Top-Werte: Zalando +3,88 %, Bayer +3,78 %, Heidelberg Materials +3,16 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,04 %, Porsche Holding SE -1,87 %, Münchener Rück -1,73 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.960,33 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: AIXTRON +6,91 %, SMA Solar Technology +4,12 %, Nordex +3,12 %

Flop-Werte: Evotec -3,50 %, United Internet -2,71 %, Deutsche Telekom -2,04 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:24) bei 6.276,57 PKT und steigt um +0,70 %.

Top-Werte: ASML Holding +3,85 %, Bayer +3,78 %, BBVA +2,34 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,88 %, Deutsche Telekom -2,04 %, Münchener Rück -1,73 %

Der ATX steht aktuell (13:59:25) bei 6.508,19 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: Lenzing +10,28 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,86 %, PORR +4,19 %

Flop-Werte: STRABAG -2,72 %, DO & CO -1,28 %, voestalpine -1,24 %

Der SMI bewegt sich bei 13.808,51 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +2,27 %, ABB +1,92 %, Holcim +1,67 %

Flop-Werte: Swisscom -1,45 %, Swiss Re -0,92 %, Swiss Life Holding -0,62 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.451,22 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: LEGRAND +2,38 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,67 %, Airbus +1,60 %

Flop-Werte: ORANGE -4,09 %, EssilorLuxottica -2,88 %, ArcelorMittal -1,34 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:44:24) bei 3.161,00 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +2,09 %, ABB +1,92 %, Skanska (B) +1,84 %

Flop-Werte: Telia Company -1,06 %, SSAB Registered (A) -0,91 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,82 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:24) bei 6.200,00 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +4,12 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,12 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,63 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,59 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,43 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,26 %