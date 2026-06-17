PVA TePla Aktie weiter aufwärts - 17.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die PVA TePla Aktie. Mit einer Performance von +5,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PVA TePla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 44,72€, mit einem Plus von +5,85 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei PVA TePla einen Gewinn von +60,01 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +10,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PVA TePla um +85,78 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,72 % geändert.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,11 % 1 Monat -1,76 % 3 Monate +60,01 % 1 Jahr +120,52 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 17.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 972,66 Mio.EUR € wert.

EQS Stimmrechtsmitteilung: PVA TePla AG PVA TePla AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17.06.2026 / 11:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

EQS Voting Rights Announcement: PVA TePla AG PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.06.2026 / 11:51 CET/CEST Dissemination of a …

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So schlagen sich die Wettbewerber von PVA TePla

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,81 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +6,62 %.

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Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.