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    REV beginnt mit 3D-Seismikuntersuchungen beim West Butte Heliumprojekt

    REV beginnt mit 3D-Seismikuntersuchungen beim West Butte Heliumprojekt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

     

    Die 3D-Seismikuntersuchung wird von Tetra Tech durchgeführt; im Anschluss daran sollen erstmals Bohrungen mit dem Ziel einer neuen Entdeckung in Montana stattfinden.

     

    REV Corporate Video: https://youtu.be/biOHmBtI8ns

     

    Vancovuer, BC – 17. Juni 2026 – REV Exploration Corp. („REV“ oder das “Unternehmen”) (TSXV: REV – WKN: A410MR – OTCQX: REVFF), freut sich bekannt zu geben, dass es mit einer 26,75 km langen 3D-Seismikuntersuchung auf seinem Helium-Projekt West Butte begonnen hat, auf die in Kürze ein umfassendes, erstmals durchgeführtes Bohrprogramm folgen wird.

     

    Die 3D-Seismikuntersuchung in West Butte wird von Tetra Tech durchgeführt, demselben Unternehmen, das kürzlich eine ähnliche Untersuchung am Lawson-Fundort für natürlichen Wasserstoff von MAX Power (CSE: MAXX) durchgeführt hat.

     

    Das Montana-Portfolio von REV, angeführt vom Kernprojekt West Butte, umfasst einen bedeutenden Teil eines geologisch zusammenhängenden Heliumsystems, das sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

     

    • Heliumvorkommen aus dem Grundgebirge entlang eines regionalen Strukturkorridors
    • Verwerfungsgesteuerte Migrationswege, die mit tief liegenden Lineamenten verbunden sind
    • Seitlich ausgedehnte Reservoirintervalle aus dem Kambrium und Devon
    • Mehrere strukturelle Einschlüsse, die für gestapelte Ansammlungen geeignet sind

     

    Es wird angenommen, dass West Butte entlang desselben vielversprechenden strukturellen Korridors liegt, in dem kürzlich nahegelegene Heliumfunde gemacht wurden. Das geologische Team von REV – dasselbe Team, das für die Lawson-Entdeckung in Saskatchewan verantwortlich war – ist der Ansicht, dass Montana sowohl hinsichtlich seines Helium- als auch seines Naturwasserstoffpotenzials bisher nur unzureichend erkundet wurde.

     

    Das derzeit bei West Butte laufende seismische Programm soll:

     

    • die für die Heliumanreicherung entscheidenden Grundgesteinsstrukturen und Verwerfungssysteme abzubilden
    • den Verschluss im tiefen Abschnitt zu bestätigen, in dem detaillierte oberflächennahe Kartierungen mehrere potenzielle Bohrmöglichkeiten aufgezeigt haben
    • strukturelle Verschlüsse zu definieren, die in der Lage sind, Heliumansammlungen einzuschließen
    • das Vorhandensein und die Kontinuität von Lagerstätten im gesamten Projektgebiet zu bestätigen
    • Gebiete zu identifizieren, die für Ansammlungen von natürlichem Wasserstoff vielversprechend sind
    • West Butte im Hinblick auf mehrere Ziele für diesen Sommer rasch in den bohrbereiten Zustand zu bringen

     

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