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    Brüssel billigt finanzielle Hilfe für Paderborner Flughafen

    Für Sie zusammengefasst
    • EU genehmigt 4,5 Mio Euro Staatshilfe für PAD
    • 2020 Insolvenz in Eigenverwaltung und Sanierung
    • Kleinster NRW-Airport mit 711.000 Passagieren 13% weniger
    Brüssel billigt finanzielle Hilfe für Paderborner Flughafen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PADERBORN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat grünes Licht gegeben für eine staatliche Unterstützung des Regionalflughafens Paderborn/Lippstadt. Man billige Beihilfen in Höhe von 4,5 Millionen Euro, teilte die Brüsseler Exekutive mit. Das werde dem Flughafen Investitionen ermöglichen, den kommerziellen Betrieb fortzuführen und zugleich die Qualität der Infrastruktur und Dienstleistungen zu verbessern. Vom Flughafen hieß es, man brauche Zeit für eine Reaktion auf die Nachricht.

    Regionalflughäfen haben im Wettbewerb mit großen Flughäfen wie Düsseldorf generell einen schweren Stand. Anteilseigner von PAD, wie sein Kürzel lautet, sind im Wesentlichen Kommunen, vor allem der Kreis Paderborn. Sie bewerten den Flughafen als wichtig für die lokale Wirtschaft und generell für die Bevölkerung, um ohne weite Anfahrt im Flieger sitzen und schnell am Ziel sein zu können.

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    Die Corona-Krise samt Reisebeschränkungen und wegbrechender Passagierzahlen hatte den Regionalflughafen hart getroffen, 2020 wurde ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Nach siebenmonatiger Insolvenz und einem harten Personalabbau kehrte die Firma im Mai 2021 in den regulären Geschäftsbetrieb zurück. Der Airport sei entschuldet, saniert und finanziell nachhaltig aufgestellt, hieß es damals vom Sanierungsgeschäftsführer Yorck Streitbörger. Knapp zwei Drittel der Anteile hält der Kreis Paderborn als Hauptgesellschafter.

    Unter den sechs Hauptverkehrsflughäfen in dem bevölkerungsreichsten Bundesland ist Paderborn/Lippstadt der kleinste Standort. Im vergangenen Jahr verzeichnete der ostwestfälische Airport laut Branchenverband ADV 711.000 Fluggäste und damit 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (818.000). Im Coronajahr 2020 waren es nur 93.000 gewesen.

    Der wichtigste Flughafen in NRW ist Düsseldorf mit 21 Millionen Fluggästen im Jahr 2025, gefolgt von Köln-Bonn (10,1 Millionen), Dortmund (3,2 Millionen), Weeze (2,2) und Münster/Osnabrück (1,3)./wdw/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 8,968 auf Tradegate (17. Juni 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +10,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,70 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +37,06 %/+23,36 % bedeutet.





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