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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Bayer auf Monatshoch trotz juristischer Unklarheit in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktien klettern auf Monatshoch bei 37,21€
    • US-Gericht-Urteil als Signal für Glyphosatfälle
    • EU erlaubt neue Züchtungen ohne Kennzeichnung
    AKTIE IM FOKUS 2 - Bayer auf Monatshoch trotz juristischer Unklarheit in den USA
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    (neu: Kurs, EU-Abstimmung ergänzt)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer sind am Mittwoch auf den höchsten Stand des Monats geklettert. Damit drehten sie auch für 2026 wieder leicht ins Plus. Zuletzt gewannen sie noch 3,33 Prozent bei 37,21 Euro. Die Anleger setzen offenbar auf eine günstige Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall, die Signalwirkung für viele weitere Glyphosat-Rechtstreitigkeiten hätte.

    Dabei ist die juristische Ausgangslage derzeit unübersichtlich. Denn neben der Einzelfall-Entscheidung mit Grundsatzcharakter muss die US-Justiz auch ein Urteil über den Glyphosat-Vergleich der Leverkusener fällen. Und hier ist bisher nicht einmal klar, welches Gericht dafür zuständig ist - ein Gremium im Staat Missouri oder aber ein Bundesgericht in Nordkalifornien. Dass dort ein Richter sitzt, der schon einmal eine für Bayer negative Vergleichsbewertung getroffen hatte, macht die Lage noch komplizierter.

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    Analyst Matthew Weston von der UBS hatte erst am Morgen ein neues Negativszenario skizziert, in dem es im allerdings unwahrscheinlichen Fall bis auf 28 Euro abwärts gehen könnte für die Aktien. Grundsätzlich bleibt er aber optimistisch mit einem Kursziel von 52 Euro aus seinem Basisszenario.

    Die Analysten tun sich insgesamt auch nach Rücksprache mit Juristen in ihrer Bewertung sehr schwer. So beschrieb Sebastian Bray von Berenberg die Wahrscheinlichkeiten für das Supreme-Court-Votum jüngst als ziemlich nahe an einem Münzwurf.

    Gegen Mittwochmittag gab es positive Nachrichten für Bayer aus Europa: Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel dürfen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden. Das Europäische Parlament stimmte mehrheitlich dafür, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen. Bayer produziert in seiner Agrarsparte Saatgut für gentechnisch modifizierte Nutzpflanzen./ag/ajx/jha

    Bayer

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 37,27 auf Tradegate (17. Juni 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +5,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,48 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +7,70 %/+40,01 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Unsicherheit rund um ein anstehendes Supreme‑Court‑Urteil (Monsanto/Durnell) als Kurs‑Katalysator: Viele sehen die Aktie aktuell als Wette — positive Entscheidung könnte schnell über 50 € treiben, negative würde Anlass zum Verkauf geben. Charttechnisch bleibt Bayer laut LYNX unter Druck, zeigt aber erste Stabilisierung. Fundamentale Impulse kommen aus der Übernahme von Perfuse und der FDA‑Zulassung von Gadoquatrane.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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