AKTIE IM FOKUS 2
Bayer auf Monatshoch trotz juristischer Unklarheit in den USA
- Bayer-Aktien klettern auf Monatshoch bei 37,21€
- US-Gericht-Urteil als Signal für Glyphosatfälle
- EU erlaubt neue Züchtungen ohne Kennzeichnung
(neu: Kurs, EU-Abstimmung ergänzt)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer sind am Mittwoch auf den höchsten Stand des Monats geklettert. Damit drehten sie auch für 2026 wieder leicht ins Plus. Zuletzt gewannen sie noch 3,33 Prozent bei 37,21 Euro. Die Anleger setzen offenbar auf eine günstige Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall, die Signalwirkung für viele weitere Glyphosat-Rechtstreitigkeiten hätte.
Dabei ist die juristische Ausgangslage derzeit unübersichtlich. Denn neben der Einzelfall-Entscheidung mit Grundsatzcharakter muss die US-Justiz auch ein Urteil über den Glyphosat-Vergleich der Leverkusener fällen. Und hier ist bisher nicht einmal klar, welches Gericht dafür zuständig ist - ein Gremium im Staat Missouri oder aber ein Bundesgericht in Nordkalifornien. Dass dort ein Richter sitzt, der schon einmal eine für Bayer negative Vergleichsbewertung getroffen hatte, macht die Lage noch komplizierter.
Analyst Matthew Weston von der UBS hatte erst am Morgen ein neues Negativszenario skizziert, in dem es im allerdings unwahrscheinlichen Fall bis auf 28 Euro abwärts gehen könnte für die Aktien. Grundsätzlich bleibt er aber optimistisch mit einem Kursziel von 52 Euro aus seinem Basisszenario.
Die Analysten tun sich insgesamt auch nach Rücksprache mit Juristen in ihrer Bewertung sehr schwer. So beschrieb Sebastian Bray von Berenberg die Wahrscheinlichkeiten für das Supreme-Court-Votum jüngst als ziemlich nahe an einem Münzwurf.
Gegen Mittwochmittag gab es positive Nachrichten für Bayer aus Europa: Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel dürfen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden. Das Europäische Parlament stimmte mehrheitlich dafür, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen. Bayer produziert in seiner Agrarsparte Saatgut für gentechnisch modifizierte Nutzpflanzen./ag/ajx/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 37,27 auf Tradegate (17. Juni 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +5,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,48 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +7,70 %/+40,01 % bedeutet.
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"bärisch" ist es ja nur bis es zu einer Trendumkehr kommt. Bayer hat ein super Run hingelegt und korrigiert jetzt und durch das Abwarten auf das Gerichtsurteil passiert jetzt erstmal wenig bis gar nichts. Daher sollte man abwarten wie die Entscheidung ausfällt. Bei einer positiven Meldung wird Bayer relativ schnell über 50€ schießen und bei einer negativen Meldung muss man die Aktie so schnell wie möglich abstoßen.
In der Tat. Ich habe das SCOTUS Archiv bemüht (https://www.supremecourt.gov/opinions/slipopinion/25, die Jahre kann man durchklicken): In der Vergangenheit war es meist (auch) so, dass bis ca. 20. Juni "regulär" mit einem Opinion Day pro Woche gearbeitet wurde. Danach gab es dann meist mehrere pro Woche.
Ja (siehe unten): ab heute ist die Verkündung einer Entscheidung im Kontext des Kalenders und aller noch ausstehenden Entscheidungen plausibel.