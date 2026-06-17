AST zündet nächste Raketenstufe – und Anleger wittern Großes

Die Anleger reagierten positiv auf die Nachricht. Die Aktie von AST SpaceMobile legte zum Handelsauftakt um 5 Prozent auf rund 86 US-Dollar zu (Stand 15:36 Uhr MESZ).

AST SpaceMobile hat den erfolgreichen Start seiner Satelliten BlueBird 8, 9 und 10 bekanntgegeben. Die drei Satelliten wurden am 17. Juni vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer Falcon-9-Rakete in die Umlaufbahn gebracht. Für das Unternehmen ist dies ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau eines Mobilfunk-Breitbandnetzes aus dem All, das direkt mit herkömmlichen Smartphones kommunizieren soll.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gründer und Vorstandsvorsitzender Abel Avellan schrieb auf X: "Erfolgreicher Start! Alle Satelliten wurden innerhalb weniger Minuten eingefangen und umkreisen bereits die Erde, wobei alle Systeme ordnungsgemäß funktionieren."

Successful launch!🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀

All satellites were captured within minutes and already orbiting Earth with all systems nominal.



Congratulations to the incredible AST SpaceMobile team! 250Y U.S.A. 🌎📶 🤠 pic.twitter.com/QvaWwsrvVX — Abel Avellan (@AbelAvellan) June 17, 2026

Größte Kommunikationsantennen im niedrigen Erdorbit

Nach Unternehmensangaben verfügen die neuen BlueBird-Satelliten über die größten kommerziellen Kommunikationsantennen, die bislang im niedrigen Erdorbit eingesetzt wurden. Die Antennenfläche beträgt jeweils rund 2.400 Quadratfuß.

Die Satelliten sollen eine direkte Verbindung zu handelsüblichen Smartphones ermöglichen und dabei höhere Kapazitäten, geringere Störungen sowie eine gezieltere Netzabdeckung bieten. AST SpaceMobile zufolge sind die neuen Satelliten darauf ausgelegt, Spitzengeschwindigkeiten von nahezu 200 Megabit pro Sekunde zu erreichen. Damit würden sie fast doppelt so hohe Datenraten liefern wie die ersten BlueBird-Satelliten der Block-1-Generation. Diese hatten zuletzt Downloadgeschwindigkeiten von 98,9 Megabit pro Sekunde direkt auf Standard-Smartphones erzielt.

Management sieht Vision bestätigt

Avellan wertete den Start als wichtigen Fortschritt für die Unternehmensstrategie. "BlueBirds 8, 9 und 10 stehen für die weitere Umsetzung einer Vision, die einst als unmöglich galt: weltraumgestütztes Mobilfunk-Breitband für alle, überall", sagte er.

Weiter erklärte Avellan: "Unser Team hat eine neue Klasse weltraumgestützter Mobilfunk-Breitbandtechnologie entwickelt, die sich nahtlos mit gängigen Smartphones verbinden lässt. Dies ist eine grundlegende Veränderung der Art und Weise, wie die Welt vernetzt ist."

Produktion läuft bereits auf Hochtouren

Der Ausbau der Satellitenflotte soll nun zügig weitergehen. Nach Angaben des Unternehmens befinden sich die Satelliten BlueBird 11, 12 und 13 bereits in den letzten Vorbereitungen für den Transport nach Cape Canaveral.

"Dieser erste gestapelte Start ist erst der Anfang", sagte Avellan. Die nächste Satellitengeneration bis einschließlich BlueBird 37 befinde sich bereits in Produktion und Montage. Der Fokus liege nun auf einer höheren Startfrequenz, dem Ausbau der Fertigung und den Vorbereitungen für den kommerziellen Betrieb.

Kommerzieller Start rückt näher

Mit dem wachsenden Satellitennetz arbeitet AST SpaceMobile auf die Aktivierung erster Dienste in wichtigen Märkten hin. Dazu zählen die USA, Kanada, Europa, Saudi-Arabien und Japan. Das Unternehmen kooperiert dabei mit Mobilfunkanbietern wie AT&T, Verizon, Vodafone, Rakuten, Bell, Telus und der stc Group.

Nach Unternehmensangaben bestehen inzwischen Vereinbarungen mit nahezu 60 Mobilfunknetzbetreibern weltweit. Zusammen repräsentieren diese mehr als 3 Milliarden Mobilfunkkunden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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