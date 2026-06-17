JPMORGAN stuft Broadcom auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Entgegen anderslautender Spekulationen halte Google an einem mit Broadcom betriebenen Entwicklungsprojekt für KI-Halbleiter (TPU v9 2nm) fest, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. Grund zu dieser Annahme gäben eigene aktuelle Erhebungen sowie frühere Entwicklungsberichte. Das Projekt TPU v9 2nm habe bei Broadcom eine der höchsten Prioritäten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 331,3EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 580
Kursziel alt: 580
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 580
Kursziel alt: 580
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte