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    Sirma Group Holding: Aktienrückkauf beginnt – Mehr Wert für Investoren!

    Die Sirma Group Holding startet ein neues Aktienrückkaufprogramm mit klar definiertem Volumen, Preisrahmen und Zweck: Anreize für das Management über Bonus- und Vergütungsmodelle.

    Sirma Group Holding: Aktienrückkauf beginnt – Mehr Wert für Investoren!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Start eines Aktienrückkaufs durch Sirma Group Holding im Zeitraum 18. Juni 2026 bis spätestens 31. Juli 2026.
    • Maximaler Umfang: bis zu 100.000 Aktien (entspricht 0,17 % des Grundkapitals).
    • Maximaler Geldbetrag für das Programm: 205.000 EUR; Preisband pro Aktie: 0,43 EUR bis 2,05 EUR.
    • Zweck des Rückkaufs: Vergütung und Bonuszahlungen für die Geschäftsführung.
    • Durchführung über die Bulgarische Wertpapierbörse – Sofia durch den unabhängigen Vermittler Elana Trading AD (entscheidet unabhängig; basiert auf HV-Genehmigung vom 8. April 2025).
    • Veröffentlichungspflichten: Transaktionen werden spätestens bis Ende des 7. Handelstages nach Ausführung offenlegt und zusätzlich auf investors.sirma.com veröffentlicht; Rückkauf kann bei Bedarf beendet/unterbrochen/wiederaufgenommen werden.







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