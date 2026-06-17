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    AKTIE IM FOKUS

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    Thyssenkrupp weiter unter Druck - Accelis-Abspaltung hilft nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp plant Abspaltung von TK Accelis
    • Aktien fallen nach Ankündigung um rund drei Prozent
    • Analysten bewerten Accelis auf rund 3,5 Milliarden
    AKTIE IM FOKUS - Thyssenkrupp weiter unter Druck - Accelis-Abspaltung hilft nicht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die nun auch formell angekündigte Abspaltung eines weiteren Geschäftsteils ist den Aktien von Thyssenkrupp am Mittwoch keine Stütze. Die Anteilsscheine der mittlerweile unter TK Accelis firmierenden Werkstofftochter sollen noch in diesem Jahr an der Frankfurter Börse gelistet werden.

    Am Vortag war der angekündigte Börsengang im Schlusshandel schon kein Treiber gewesen, doch am Mittwoch ging es für den Kurs als MDax -Schlusslicht um rund drei Prozent bergab auf 10,84 Euro. Allerdings hatten die Papiere in der Zeit von Ende März bis Anfang Juni auch schon 70 Prozent gewonnen, sodass neuerdings von Gewinnmitnahmen gesprochen werden kann. Anfang Juni hatte der Thyssenkrupp-Kurs in der Spitze noch über der 12-Euro-Marke gestanden und sich dabei dem Hoch seit 2018 genähert.

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    Zufriedene Analystenreaktionen können dem Kurs keinen Impuls geben. Dominic O'Kane von JPMorgan sprach vom nächsten Meilenstein bei der Strategie, für Aktionäre Werte freizusetzen. Die Essener kämen damit dem Ziel der Umwandlung hin zu einer Finanzholding mit eigenständigen Unternehmen näher, nachdem vor einigen Jahren schon die Aufzugssparte TK Elevators und zuletzt der Marineschiffbauer TKMS separiert worden waren.

    Experte Jason Fairclough von der Bank of America verwies in einer Studie auf die Nähe der Sparte zum Stahlhändler Klöckner & Co , der vor der Übernahme durch Worthington Steel steht. Er bewertet TK Accelis mit rund 3,5 Milliarden Euro und betonte, damit würde die Sparte mehr als die Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp ausmachen, die am Mittwoch auf 6,7 Milliarden sank./tih/edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 10,85 auf Tradegate (17. Juni 2026, 14:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,75 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -7,79 %/-17,01 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angekündigte Abspaltung und geplante Börsennotierung der Werkstoffsparte TK Accelis und deren Folgen für Bewertung und Kurs, die Transformation/CO2‑reduzierte Produktion als fundamentales Argument, aktuelle hohe Kursvolatilität und Rebounds durch geopolitische Nachrichten sowie Debatten zu Kauf‑/Halte‑Strategien.

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    dpa-AFX
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