US Private Debt & Investorendialog: Insights mit Almer & Wegmann (DANEO)
Zwischen US Direct Lending und europäischem Private Debt klafft eine strukturelle Lücke – genau dort entstehen heute die spannendsten Chancen und Risiken für Investoren.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell verschieden: Der US‑Markt ist tiefer, reifer und standardisierter, aber durch starken Wettbewerb komprimieren Spreads, Covenants werden gelockert, Leverage steigt – die bereinigte „Shadow Default Rate“ liegt laut Interview bei rund 5–6 %.
- Europa (insbesondere DACH) ist fragmentierter, Banken ziehen sich wegen Regulierung (z. B. Basel IV) zurück und mit dem Wegfall der Credit Suisse entstand zusätzlicher Finanzierungsbedarf im Mittelstand; das schafft Chancen für spezialisierte Private‑Credit‑Anbieter mit konservativeren Strukturen, stärkeren Covenants und attraktiveren risikoadjustierten Spreads.
- DANEO Partners verfolgt seit 2018 eine fokussierte Strategie im europäischen DACH‑Lower‑Mid‑Market (Finanzierungen 10–75 Mio. EUR): erstrangig besichert, starke Covenants, direkte Beziehungen zum Management – ein Segment, in dem große angelsächsische Plattformen nicht effizient skalieren.
- Private Debt hat sich in der institutionellen Allokation etabliert (besonders in Deutschland) und wird als Kernbaustein betrachtet, da senior besicherte Direktkredite geringe Volatilität mit attraktiven Renditen sowie direktem Monitoring und Eingriffsmöglichkeiten verbinden.
- Institutionelle Investoren fragen aktuell vor allem nach Risiken: Sorge über US‑Warnsignale (Covenant‑Lite, PIK, hohe Leverage), makro‑/geopolitische Resilienz bei Abschwung/Workouts sowie Bewertungs‑ und Leverage‑Risiken in stark überbezahlten Sponsor‑Deals.
- Chancen liegen im unterversorgten europäischen Lower‑Mid‑Market, während Herausforderungen aus zunehmender Verunsicherung und steigendem Deployment‑/Wettbewerbsdruck großer Fonds resultieren; deshalb sind strikte Selektion, Manager‑Qualität und Strukturqualität entscheidend.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.