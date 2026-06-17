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    Go Asia ruft Instantnudeln mit Hähnchengeschmack zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückruf KAILO Instantnudeln Hühnchen MHD 20.01.2027
    • Glycidylfettsäureester in Produkt nachgewiesen
    • Rückgabe in Go Asia Filialen, Kaufpreis erstattet
    Go Asia ruft Instantnudeln mit Hähnchengeschmack zurück
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Supermarktkette Go Asia ruft Instantnudeln mit Hähnchengeschmack zurück. Betroffen ist das Produkt "KAILO Instantnudeln Hühnchen Schüssel 120 Gramm" des niederländischen Importeurs Asia Express Food mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.01.2027, wie das Portal Lebensmittelwarnung.de meldete. Demnach wurden in dem Produkt Glycidylfettsäureester nachgewiesen.

    Laut Bundesamt für Risikobewertung (BfR) sind das prozessbedingte Kontaminanten in Lebensmitteln. Sie entstünden etwa beim Raffinieren von Pflanzenölen und -fetten, wenn Begleitstoffe entfernt werden, um einen unerwünschten Geschmack zu beseitigen. Da die Stoffe ein gesundheitsschädigendes Potenzial aufweisen, sind sie in Lebensmitteln unerwünscht, wie es hieß.

    Das Produkt war Lebensmittelwarnung.de zufolge bis auf Bremen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in allen Bundesländern im Verkauf. Es könne in allen Go-Asia-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet./dmo/DP/stw






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    Go Asia ruft Instantnudeln mit Hähnchengeschmack zurück Die Supermarktkette Go Asia ruft Instantnudeln mit Hähnchengeschmack zurück. Betroffen ist das Produkt "KAILO Instantnudeln Hühnchen Schüssel 120 Gramm" des niederländischen Importeurs Asia Express Food mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.01.2027, …
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