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    Celebrus bringt Celebrus AI auf den Markt

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    Konversationsanalysen für live verfügbare, identitätsbezogene und datenschutzkonforme Daten

    Celebrus bringt Celebrus AI auf den Markt - Konversationsanalysen für live verfügbare, identitätsbezogene und datenschutzkonforme Daten
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Jedes Unternehmensteam kann nun Fragen stellen und zuverlässige Antworten auf der Grundlage vollständiger Verhaltensdaten in Echtzeit erhalten, ohne Daten aus seiner Umgebung herauszuführen – und zwar direkt in der KI-Anwendung, die es bereits nutzt

    LONDON, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Celebrus, der weltweit führende Anbieter von First-Party-Verhaltensdaten und digitaler Identitätsauflösung, gab heute die Einführung von Celebrus AI bekannt – einer neuen Funktion zur Konversationsanalyse, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, Fragen direkt an die identitätsaufgelösten Echtzeit-Kundendaten von Celebrus zu richten und zuverlässige Antworten zu erhalten, die auf aktuellen First-Party-Verhaltensdaten basieren.

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    Celebrus logo

    Celebrus AI arbeitet über die KI-Clients, die Unternehmen bereits nutzen – Anthropic Claude, Microsoft Copilot und OpenAI ChatGPT –, die über den Celebrus Operations Server und MCP verbunden sind. Diese laufen vollständig in der kundeneigenen Virtual Private Cloud (VPC)-Umgebung und basieren auf dem Celebrus-Datenmodell, das über viele Jahre hinweg perfektioniert wurde.

    Das neue Angebot bietet Unternehmensteams eine schnellere und intuitivere Möglichkeit, das Kundenverhalten zu verstehen, Erkenntnisse zu gewinnen und auf der Grundlage vollständiger Daten zur Customer Journey zu handeln, wodurch die Abhängigkeit von Dashboards, SQL und langen Wartezeiten bei den Datenteams ein Ende findet. Es basiert auf demselben bewährten Celebrus-Datenmodell, das seit Jahren weltweit im Einsatz ist, und liefert Unternehmen einheitliche Ergebnisse über alle Analyseschnittstellen hinweg. Keine neue Benutzeroberfläche, die man erst lernen muss. Es verlassen keine Daten den Kundenbereich. Sie müssen keiner Analysten-Warteschlange beitreten. Bessere Daten, sofortige Antworten.

    „Es gibt unzählige Artikel, in denen schlechte Daten als Hindernis für die Ausschöpfung des Potenzials der KI angeprangert werden", sagte Bill Bruno, CEO von Celebrus. „Seit Jahren haben Marken mit unvollständigen digitalen Identitäten, fragmentierten Verhaltensprofilen und Daten zu kämpfen, die zu spät eintreffen, um darauf zu reagieren, und denen sie nie wirklich vertrauen können. Celebrus wurde genau für diesen Moment entwickelt. Jede Entscheidung, die wir in den letzten 26 Jahren getroffen haben, diente dem Ziel, vollständige, vertrauenswürdige Verhaltensdaten zu erfassen und diese sofort nutzbar und präzise zu machen. Celebrus AI ist die vollständige Verwirklichung dieser Vision. Marken können nun aus ihren eigenen Daten, in den Tools, die sie bereits nutzen, vertrauenswürdige Antworten erhalten – ohne Wartezeiten, ohne Kompromisse und unter vollständiger Einhaltung aller Vorschriften."

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