Diese MDAX-Aktie ist derzeit nicht zu stoppen

Verantwortlich für den aktuellen Kursturbo sind die hochgesteckten Ziele. Konzernchef Christian Bertermann will den Fahrzeugabsatz auf absehbare Zeit auf 1,5 Millionen Einheiten hochschrauben, fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr.

Am Mittwoch sprang die Aktie des Berliner Gebrauchtwagenhändlers zeitweise um elf Prozent nach oben. Der Grund: Auto1 hat am Kapitalmarkttag langfristige Ziele vorgelegt, die selbst optimistische Beobachter überrascht haben. Die Papiere des MDAX-Konzerns haben damit allein im vergangenen Monat fast 30 Prozent hinzugewonnen. Die Berliner fahren der Konkurrenz damit klar davon.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den größten Hebel sieht das Management dabei nicht im klassischen Händlergeschäft, sondern beim Verkauf an private Endkunden über Plattformen wie Autohero und wirkaufendeinauto.de. Genau dieses Segment schrieb 2025 noch tiefrote Zahlen, pro verkauftem Auto blieb ein operatives Minus von gut 400 Euro hängen.

Nun soll daraus ein Gewinnbringer werden, mit einer Marge, die sich langfristig im Bereich von 1.450 bis 2.410 Euro pro Fahrzeug bewegen soll. Schon als nächste Etappe peilt Auto1 hier mindestens 800 Euro Gewinn pro Auto an, plus eine Verdreifachung der Stückzahlen auf 300.000 Fahrzeuge.

Bei JPMorgan kam das gut an. Analyst Marcus Diebel rechnete vor, dass die neuen Zielmarken die bisherigen Konsensschätzungen klar übertreffen, und das sowohl beim Volumen im Handels- als auch im Privatkundengeschäft. Für 2026 bleiben die bereits bekannten Ziele bestehen, darunter ein Absatz von bis zu einer Million Fahrzeugen.

Zwar lägen die impliziten Margenziele unter früheren Vorgaben des Unternehmens, doch angesichts der ambitionierten Absatzpläne sei das "akzeptabel", wie er es formulierte. Unter dem Strich kommt Diebel auf ein Gewinnpotenzial für 2028, das rund 30 Prozent über dem liegt, was der Markt derzeit einpreist.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,82 % und einem Kurs von 25,38EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.





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