Brauerei Ott kämpft nach Insolvenzantrag ums Überleben

(Im zweiten Absatz, erster Satz, wurde das fehlende Wort "die" ergänzt.)

BAD SCHUSSENRIED (dpa-AFX) - Die finanziell angeschlagene Schussenrieder Brauerei Ott wird vorerst fortgeführt. Der vorläufige Insolvenzverwalter Matthäus Rösch sagte, er sei optimistisch, das Familienunternehmen stabilisieren zu können. Durch das Insolvenzausfallgeld seien die Gehälter der 40 Beschäftigten für Juni, Juli und August gesichert. Der Rechtsanwalt kündigte an, dass er einen Investor für das kleine Unternehmen mit Sitz in Bad Schussenried (Kreis Ravensburg) suchen wolle. Es hatte beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt.

Rösch sagte, er müsse sich nun erst einmal einen genaueren Überblick über die Situation verschaffen. Eine Aussage zum Anlass der Insolvenzanmeldung konnte er noch nicht machen. Das deutsche Insolvenzrecht unterscheidet zwischen drei Gründen: Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung.