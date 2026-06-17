🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Gaspreis sackt ab

    5253 Aufrufe 5253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erdgas wird rasant billiger – das erwarten Experten für den Rest des Jahres

    Nach monatelanger Rallye sacken die europäischen Gaspreise rasant ab. Wie die weiteren Aussichten sind und wann der Preissturz endlich auf Ihrer Abrechnung ankommt.

    Für Sie zusammengefasst
    Gaspreis sackt ab - Erdgas wird rasant billiger – das erwarten Experten für den Rest des Jahres
    Foto: aerial-drone - Adobe Stock

    Die Erleichterung an den Energiemärkten ist messbar: In weniger als einer Woche sind die europäischen Erdgaspreise am virtuellen Handelsplatz TTF (Niederlande) um mehr als 18 Prozent eingebrochen. Lag der Preis vor wenigen Tagen noch bei rund 51 Euro pro Megawattstunde (MWh), sackte er nach den jüngsten Entwicklungen im Großhandel auf ca. 41,5 Euro/MWh ab. Das ist der tiefste Stand seit April. Zum Stand vor Beginn der Nahost-Krise bei etwa 32 Euro ist allerdings noch Platz nach unten.

    Hauptgrund für den plötzlichen Preissturz ist die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf die Wiedereröffnung der Straße von Hormus ab Ende der Woche. Da über diese strategisch wichtige Meerenge rund ein Fünftel des weltweiten Flüssigerdgases (LNG) transportiert wird, fällt die Angst vor einer dauerhaften Energiekrise im kommenden Winter schlagartig weg. Führende Exporteure wie Katar haben bereits angekündigt, ihre Produktion in Rekordzeit wieder hochzufahren.

    Analysten und Großbanken rechnen mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends, sobald die Verträge am Freitag trocken sind und die ersten Tanker die Meerenge sicher passieren. Für die zweite Jahreshälfte 2026 liegen die Prognosen vieler Marktexperten bei ca. 37 Euro/MWh. Mittelfristig sorgt zudem die weltweite Inbetriebnahme neuer LNG-Exportkapazitäten in Nordamerika für eine strukturelle Entlastung des Marktes.

    Ein kompletter Absturz des Preises auf das Vorkrisenniveau (unter 30 Euro/MWh) ist kurzfristig jedoch unwahrscheinlich. Aufgrund der dreimonatigen Blockade hinken die europäischen Speicherstände dem saisonalen Schnitt hinterher. Deutschland muss nun unter Hochdruck Gas einkaufen, da es das Energieministerium in einer Fehleinschätzung der Lage im vergangenen Herbst und über Winter trotz niedriger Preise verpasst hat, die Bestände aufzustocken. In Italien sind die Pegel ebenfalls gefährlich niedrig.

    50 € Willkommensbonus mit RaketenpotenzialDepot eröffnen und SpaceX-Anteil sichern: wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ schenken Ihnen zum SpaceX-Börsenstart einen Aktienanteil im Wert von 50 Euro.

     

    Die Straße von Hormus muss zudem vor dem regulären Schiffsverkehr teilweise erst aufwendig von Seeminen befreit werden. Schäden an der Exportinfrastruktur müssen behoben werden und für Europa werden Hitzewellen vorhergesagt, die den Stromverbrauch für Klimaanlagen nach oben treiben, wodurch mehr Gas in Kraftwerken verstromt wird.

    Wann kommt der Preissturz beim Endkunden an?

    Die gute Nachricht vorweg: Der Preissturz wird ankommen, allerdings sehr unterschiedlich je nach Vertragsart.

    • Neukunden (sehr schnell): Wer jetzt einen neuen Vertrag abschließt oder wechselt, spürt den Effekt schnell. Die Preise für Neukunden sind bereits von der Spitze (ca. 11 Cent/kWh) auf 9,3 bis 9,7 Cent/kWh gesunken und dürften bei einer stabilen Marktöffnung weiter in Richtung 8 Cent/kWh fallen.
    • Bestandskunden mit Preisgarantie (Verzögert): Wer feste Laufzeiten von 12 bis 24 Monaten hat, merkt aktuell nichts von den Schwankungen und profitiert erst, wenn der Vertrag ausläuft und zu günstigeren Konditionen verlängert oder gewechselt werden kann.
    • Kunden in der Grundversorgung (Monate Verzögerung): Lokale Stadtwerke kaufen Gas langfristig in Tranchen. Sie geben fallende Preise meist erst mit einer Verzögerung von mehreren Monaten (oft erst zum Jahreswechsel) weiter.

     

    Tipp für Verbraucher: Da die Preise im Großhandel nun deutlich nachgeben, lohnt sich in den kommenden Wochen ein genauer Blick auf Vergleichsportale, um teure Altverträge rechtzeitig zu kündigen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gaspreis sackt ab Erdgas wird rasant billiger – das erwarten Experten für den Rest des Jahres Nach monatelanger Rallye sacken die europäischen Gaspreise rasant ab. Wie die weiteren Aussichten sind und wann der Preissturz endlich auf Ihrer Abrechnung ankommt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     