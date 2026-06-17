Durch die zuletzt bekanntgewordene Übereinkunft zwischen dem Iran und den USA hat sich nicht nur die Lage für Gold und Silber verbessert. Auch der Kupferpreis profitiert von sinkenden Anleiherenditen und einem aktuell schwächelnden US-Dollar. Aktuell notiert Kupfer im Bereich von 6,52 US-Dollar / lb und damit nur marginal unterhalb der Rekordhochs von 6,65 US-Dollar.

Der Kupferpreis präsentierte sich in den letzten Wochen überraschend robust. Während Gold und vor allem Silber vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage Federn lassen mussten, hielt das Industriemetall Kontakt zu den bisherigen Rekordhochs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kupfer - Lässt die Fed heute nicht nur Gold und Silber von der Kette?

Mit großer Spannung wird die heutige Fed-Sitzung erwartet. Im gestrigen Gold-Kommentar gingen wir an dieser Stelle auf die Erwartungshaltung ein. Nach der Übereinkunft zwischen den USA und dem Iran könnte sich die zuletzt noch befürchtete Inflationsdynamik abschwächen. Die gesunkenen Ölpreise könnten die US-Notenbank dazu veranlassen, einen weniger restriktiveren Weg zu gehen. Das würde Gold und Silber aber auch Kupfer in die Karten spielen.

Was machen die Kupfer-Lagerbestände?

In der letzten Kupfer-Kommentierung thematisierten wir die Entwicklungen der Kupferlagerbestände an der LME, zeichnete sich doch hier eine Top-Bildung ab. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen. Die aus bullischer Sicht gute Nachricht lautet: Die Kupferbestände an der LME sinken weiter und so langsam nimmt die Aussagekraft dieser Entwicklung zu. Ein weiterer Bestandsabbau dürfte den Kupferpreis weiter anschieben.

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Kupferpreis-Prognose: Warum die Kupfer-Rallye noch lange nicht vorbei ist

Der Kupfermarkt scheint kurzfristig noch ausreichend versorgt zu sein – darauf deuteten zumindest die aktuellen Daten der International Copper Study Group (ICSG) hin. So vermeldete die Interessengruppe im Mai-Bulletin für das 1. Quartal 2026 einen Überschuss von 396.000 Tonnen.

Doch ein voranschreitender Infrastrukturausbau und die Erwartung einer anziehenden Nachfrage aus dem Bereich der Rechenzentren werden in den nächsten Jahren ein rasant ansteigendes Defizit am Kupfermarkt wohl unausweichlich machen. Es ist, wenn man so will, aktuell die Ruhe vor dem Sturm.

Ein Ausbruch des Kupferpreises über die 6,65 US-Dollar würde eine Preisrallye in Richtung 7 US-Dollar anschieben. Dieser Preisbereich dürfte jedoch nur eine Zwischenstation darstellen. Übergeordnet könnte es in Richtung 7,5 US-Dollar oder gar 8 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite ist die zentrale Unterstützung 6,2 US-Dollar / 6,0 US-Dollar zu beachten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen.

Am Ende der letzten Kupfer-Kommentierung hieß es an dieser Stelle „[…] Unterm Strich gilt dennoch, dass auf lange Sicht die Kupferstory intakt ist. Eine Belebung der Kupfernachfrage scheint nur eine Frage der Zeit zu sein und dann wird sich zeigen, ob die schwerfällige Angebotsseite in der Lage ist, mitzuhalten.

Für meinungsstarke Anleger und Investoren dürfte die aktuelle Schwäche auf lange Sicht enorme Chancen bieten. Der Fokus könnte sich dabei auf Goldproduzenten mit einem großen Kupfersegment – wie etwa Barrick oder Newmont – richten oder aber auf Kupferproduzenten mit einem großen Goldsegment, wie etwa Freeport-McMoRan oder Hudbay Minerals.“ Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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