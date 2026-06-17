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    Besonders beachtet!

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    Jabil Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 17.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Jabil Aktie bisher um +5,58 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Jabil Aktie.

    Besonders beachtet! - Jabil Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 17.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Jabil ist ein US-EMS- und Design-Dienstleister, der für Industrie-, Elektronik-, Medizin-, Automotive- und Cloud-Kunden entwickelt, beschafft, fertigt und montiert. Fokus auf komplexe Elektronik, Supply-Chain- und Fertigungsoutsourcing. Starke Position im globalen EMS-Markt. Wichtige Wettbewerber: Foxconn, Flex, Celestica, Sanmina, Pegatron. USP: breite Branchenabdeckung, Engineering-Know-how, globale Fertigungs- und Logistikpräsenz.

    Jabil aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Jabil Aktie. Mit einer Performance von +5,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Jabil Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 343,40, mit einem Plus von +5,58 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Jabil investiert war, konnte einen Gewinn von +45,22 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jabil Aktie damit um +5,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,92 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Jabil +67,41 % gewonnen.

    Während Jabil heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %. Damit gehört Jabil heute zu den auffälligeren Werten.

    Jabil Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,31 %
    1 Monat +12,92 %
    3 Monate +45,22 %
    1 Jahr +108,37 %
    Stand: 17.06.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Jabil Aktie

    Es gibt 106 Mio. Jabil Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,16 Mrd.EUR € wert.

    Jabil Posts Third Quarter Results


    Today, Jabil Inc. (NYSE: JBL), reported preliminary, unaudited financial results for its third quarter of fiscal year 2026. Third Quarter of Fiscal Year 2026 Highlights: Net revenue: $8.8 billion U.S. GAAP operating income: $445 million U.S. GAAP …

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    Ob die Jabil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jabil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Jabil

    +3,03 %
    +5,06 %
    +12,74 %
    +45,21 %
    +107,19 %
    +239,62 %
    +587,13 %
    +1.875,26 %
    +2.161,02 %
    ISIN:US4663131039WKN:886423
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