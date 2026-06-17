Jabil Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 17.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Jabil Aktie. Mit einer Performance von +5,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Jabil Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 343,40€, mit einem Plus von +5,58 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Jabil ist ein US-EMS- und Design-Dienstleister, der für Industrie-, Elektronik-, Medizin-, Automotive- und Cloud-Kunden entwickelt, beschafft, fertigt und montiert. Fokus auf komplexe Elektronik, Supply-Chain- und Fertigungsoutsourcing. Starke Position im globalen EMS-Markt. Wichtige Wettbewerber: Foxconn, Flex, Celestica, Sanmina, Pegatron. USP: breite Branchenabdeckung, Engineering-Know-how, globale Fertigungs- und Logistikpräsenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Jabil investiert war, konnte einen Gewinn von +45,22 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jabil Aktie damit um +5,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,92 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Jabil +67,41 % gewonnen.

Während Jabil heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %. Damit gehört Jabil heute zu den auffälligeren Werten.

Jabil Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,31 % 1 Monat +12,92 % 3 Monate +45,22 % 1 Jahr +108,37 %

Informationen zur Jabil Aktie

Stand: 17.06.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 106 Mio. Jabil Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,16 Mrd.EUR € wert.

Today, Jabil Inc. (NYSE: JBL), reported preliminary, unaudited financial results for its third quarter of fiscal year 2026. Third Quarter of Fiscal Year 2026 Highlights: Net revenue: $8.8 billion U.S. GAAP operating income: $445 million U.S. GAAP …

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Ob die Jabil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jabil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.