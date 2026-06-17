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    Europa fürchtet den Ausschluss

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    Anthropic-Schock: Europa kämpft um Amerikas stärkste Modelle

    Europa will Zugang zu Amerikas stärkster KI behalten. Doch der Fall Anthropic zeigt: Washington macht Top-Modelle zur Sicherheitsfrage.

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    Europa fürchtet den Ausschluss - Anthropic-Schock: Europa kämpft um Amerikas stärkste Modelle
    Foto: OpenAI

    EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Mittwoch, es liege im gemeinsamen Interesse der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, dass die EU die besten KI-Modelle einsetze, wie Reuters berichtet. Sie lobte gleichzeitig die Maßnahmen der USA, um sicherzustellen, dass Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz bei der Einführung leistungsstarker neuer Modelle verantwortungsvoll handeln.

    Von der Leyen sagte bei einem Mittagessen mit den Staats- und Regierungschefs der G7 sowie den Chefs von KI- und Technologieunternehmen: "Wir nutzen gegenseitig bewährte Technologien, und unsere Finanzsysteme sind miteinander vernetzt. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, dass unsere Bürger und Unternehmen die besten KI-Modelle sicher nutzen können. Wir testen Flugzeuge, bevor wir sie fliegen lassen. Die USA und die EU sind weltweit führend in der Flugsicherheit, und wir können auch im Bereich der KI eine Vorreiterrolle einnehmen… Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den USA in diesem Bereich."

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    Die Äußerungen von der Leyens erfolgen, nachdem Anthropic letzte Woche seine fortschrittlichsten KI-Modelle für alle Benutzer deaktiviert hatte, nachdem die US-Regierung das Unternehmen angewiesen hatte, den Zugang zu den Modellen für ausländische Staatsangehörige zu sperren. Anthropics Mythos, entwickelt, um Schwachstellen im Computercode zu finden und so die Abwehr gegen Cyberangriffe zu stärken, wird von Cybersicherheitsexperten als fähig angesehen, Angriffe auf die Technologiesysteme von Banken, die es eigentlich schützen soll, massiv zu beschleunigen. Europa will Zugang zu den stärksten US-KI-Modellen behalten, obwohl Washington gerade beginnt, solche Modelle wie Hochtechnologie mit Sicherheitsrisiko zu behandeln.

    Am Rand des G7-Gipfels in Évian-les-Bains wurde laut Reuters über ein Modell gesprochen, bei dem ausgewählte "vertrauenswürdige Partner" Zugang zu besonders leistungsfähigen US-KI-Modellen bekommen könnten – trotz neuer US-Beschränkungen. Die Gespräche liefen unter anderem mit US-Handelsminister Howard Lutnick. Auslöser ist der Fall Anthropic. Die US-Regierung hatte das Unternehmen angewiesen, den Zugang zu den Modellen Fable 5 und Mythos 5 für ausländische Staatsangehörige zu sperren. Anthropic schaltete daraufhin beide Modelle für alle Nutzer ab, um die Vorgabe einzuhalten. Andere Anthropic-Modelle sollen laut Unternehmensangaben nicht betroffen sein.

    Brisant ist vor allem Mythos. Das Modell soll Schwachstellen in Softwarecode finden und damit eigentlich die Cyberabwehr verbessern. Genau diese Fähigkeit macht es aber sicherheitspolitisch heikel: Cybersicherheitsexperten befürchten, dass ein solches System im falschen Einsatz Angriffe auf komplexe IT-Systeme – etwa von Banken – massiv beschleunigen könnte. Reuters berichtet zudem, dass die EU Zugang zu Mythos sucht, um die Auswirkungen des Modells besser zu untersuchen. Der US-Schritt geht über klassische Tech-Exportkontrollen hinaus. Bisher zielten Washingtons Maßnahmen vor allem auf Chips, Rechenzentren und Ausrüstung für KI. Nun wird offenbar erstmals der Zugang zu KI-Modellen selbst zum sicherheitspolitischen Kontrollobjekt. Genau das macht den Fall für OpenAI, Google, Meta und andere US-Anbieter so bedeutsam.

    Anthropic widerspricht der Härte des Vorgehens. Das Unternehmen argumentiert, der beanstandete "Jailbreak" sei eng begrenzt gewesen und habe keine umfassende Umgehung der Schutzmechanismen ermöglicht. Laut Data Center Dynamics verweist Anthropic außerdem darauf, dass vergleichbare Fähigkeiten auch bei anderen öffentlich verfügbaren Modellen zu finden seien. Für von der Leyen ist die Lage heikel: Einerseits will die EU eigene KI-Souveränität und strenge Sicherheitsstandards. Andererseits hängen europäische Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen weiter stark von US-Technologie ab. Deshalb betont sie das gemeinsame Interesse der USA und Europas, dass Bürger und Unternehmen die besten KI-Modelle sicher nutzen können.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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