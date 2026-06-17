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    Ariane-6-Rakete fliegt mit stärkeren Boostern ins All

    Für Sie zusammengefasst
    • Ariane 6 Start mit stärkeren P160C Boostern
    • Start in Kourou mit 36 Amazon-Satelliten an Bord
    • Bau in vielen Staaten, Deutschland trägt 20 Prozent
    WDH - Ariane-6-Rakete fliegt mit stärkeren Boostern ins All
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Prädikat in der Überschrift ergänzt)

    KOUROU (dpa-AFX) - Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist mit neuen, leistungsstärkeren Boostern Richtung Weltraum geflogen. Die Rakete hob am Nachmittag am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. An Bord hat sie 36 Satelliten für Amazon .

    Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die von 1996 bis 2023 im Einsatz war. Sie hob erstmals im Sommer 2024 ab. Sie soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist laut der europäischen Raumfahrtagentur Esa deutlich günstiger als ihre Vorgängerin.

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    Gut ein Dutzend Länder am Bau beteiligt

    Je nach Mission kann die flexible Rakete mit zwei oder mit vier Feststoff-Boostern ausgestattet werden. Bisher flog sie mit P120C-Boostern, nun war die Rakete mit den stärkeren P160C-Modellen ausgestattet. Der P160C-Motor kann mehr Festtreibstoff transportieren und macht die Rakete so leistungsfähiger.

    Am Bau der Ariane 6 waren gut ein Dutzend Länder beteiligt. Die Oberstufe wurde in Bremen montiert, die Tanks der Oberstufe und Teile des Triebwerks kommen aus Augsburg beziehungsweise Ottobrunn. Im baden-württembergischen Lampoldshausen wurde das Vinci-Triebwerk getestet. Nach Frankreich ist Deutschland unter den Esa-Ländern der wichtigste Geldgeber und hat etwa 20 Prozent der Kosten von rund vier Milliarden Euro geschultert./rbo/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 212,7 auf Tradegate (17. Juni 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +45,52 %/+59,41 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche der Amazon‑Aktie (Monatsverlust rund 11%, Kurs aktuell ca. 206–210 €), die Bedeutung der 200‑Tage‑Linie (~199 €) und niedrige RSI‑Werte (ca. 34–36). Thema sind Prime Day als Umsatztest, hoher Investitionsdruck mit einbrechendem freien Cashflow, AWS‑/KI‑Investitionen und Infrastruktur‑Deals (z. B. Corning).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

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