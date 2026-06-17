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    Kanal von Korinth wieder geöffnet

    Für Sie zusammengefasst
    • Korinth-Kanal nach Sicherungsarbeiten wieder offen
    • Wasserstraße verkürzt Seeroute zwischen Ionischem Meer
    • Durchfahrt nur für Schiffe unter siebzehn Metern Breite
    Kanal von Korinth wieder geöffnet
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    KORINTH (dpa-AFX) - Der hauptsächlich für den Tourismus wichtige Korinth-Kanal in Griechenland ist nach umfangreichen Reparatur- und Sicherungsarbeiten seit Mittwoch wieder für den Schiffsverkehr geöffnet. Dies berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf die Betreibergesellschaft. Der Kanal war im Oktober vergangenen Jahres wegen dringend nötiger Arbeiten zur Stabilisierung der steilen Kanalhänge geschlossen worden.

    Bis zu 85 Meter hohe Felswände

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    Der rund 6,3 Kilometer lange Kanal ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Griechenlands. Die Wasserstraße mit ihren bis zu 85 Meter hohen Felswänden verkürzt die Seeroute zwischen Ionischem Meer und Ägäis erheblich, weil man nicht um die ganze Halbinsel Peloponnes herumfahren muss. Allerdings ist die Durchfahrt nur für Schiffe mit weniger als 17 Metern Breite möglich.

    Ein Traum schon in der Antike

    Schon in der Antike gab es den Wunsch, die Landenge von Korinth zu überwinden - ein Kanalbau war damals jedoch technisch nicht möglich. Stattdessen bauten die Menschen den "Diolkos", eine Steinstraße mit Rillen, über die Schiffe und ihre Ladung gezogen werden konnten. Der heutige Kanal wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut./axa/DP/stw

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    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 7,31 auf Tradegate (17. Juni 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +10,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,70 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +36,84 %/+23,15 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

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    Verfasst von dpa-AFX
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