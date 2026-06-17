Kanal von Korinth wieder geöffnet
- Korinth-Kanal nach Sicherungsarbeiten wieder offen
- Wasserstraße verkürzt Seeroute zwischen Ionischem Meer
- Durchfahrt nur für Schiffe unter siebzehn Metern Breite
KORINTH (dpa-AFX) - Der hauptsächlich für den Tourismus wichtige Korinth-Kanal in Griechenland ist nach umfangreichen Reparatur- und Sicherungsarbeiten seit Mittwoch wieder für den Schiffsverkehr geöffnet. Dies berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf die Betreibergesellschaft. Der Kanal war im Oktober vergangenen Jahres wegen dringend nötiger Arbeiten zur Stabilisierung der steilen Kanalhänge geschlossen worden.
Bis zu 85 Meter hohe Felswände
Der rund 6,3 Kilometer lange Kanal ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Griechenlands. Die Wasserstraße mit ihren bis zu 85 Meter hohen Felswänden verkürzt die Seeroute zwischen Ionischem Meer und Ägäis erheblich, weil man nicht um die ganze Halbinsel Peloponnes herumfahren muss. Allerdings ist die Durchfahrt nur für Schiffe mit weniger als 17 Metern Breite möglich.
Ein Traum schon in der Antike
Schon in der Antike gab es den Wunsch, die Landenge von Korinth zu überwinden - ein Kanalbau war damals jedoch technisch nicht möglich. Stattdessen bauten die Menschen den "Diolkos", eine Steinstraße mit Rillen, über die Schiffe und ihre Ladung gezogen werden konnten. Der heutige Kanal wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut./axa/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
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Denkt immer dran...wir haben hier KGV um ca 6......für kommendes Geschäftsjahr......und steigende Dividenden...sinkende Verschuldungen...und immer mehr Best Ager, die im Geld ersaufen und nicht alles vererben wollen.....also auch via TUI sich ein schönes Leben machen....
Dann bin ich scheinbar nicht intelligent. Kann ich aber mit leben. Ich finde das Chance/Risiko Verhältnis gut.