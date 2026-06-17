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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 17.06.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW kürzt Jahresausblick wegen China und Nahostkrieg
    • Auto1 peilt starkes Absatzwachstum auf 1,5 Mio an
    • EU lockert Gentechnikregeln für Lebensmittel im Handel
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 17.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP/Krise in China und Irankrieg: BMW kappt Prognose deutlich - Aktie fällt

    MÜNCHEN - Der Autobauer BMW kappt wegen der Krise am chinesischen Automarkt und der Folgen des Nahostkriegs seinen Jahresausblick deutlich. Für die Autosparte rechnet der Konzern in diesem Jahr nur noch mit einer operativen Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von einem bis 3 Prozent, wie er am Dienstag nach Börsenschluss in München überraschend mitteilte. Bisher hatte das Management 4 bis 6 Prozent veranschlagt. Dies kam bei Investoren nicht gut an.

    ROUNDUP: Auto1 rechnet langfristig mit deutlichem Absatzplus - Aktie zieht an

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    BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will seine Auslieferungen langfristig überraschend kräftig steigern. Dabei peilt der MDax-Wert als nächstes Etappenziel einen Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen an, fast 80 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, wie sie am Mittwoch zum Kapitalmarkttag mitteilten. Viel Dynamik verspricht sich das Management um Konzernchef Christian Bertermann vor allem im Geschäft mit Privatkunden, das operativ in die schwarzen Zahlen kommen soll. Aber auch der Händlerbereich soll weiter erstarken. An der Börse kamen die Ziele bestens an.

    ROUNDUP: Großreederei MSC weist Gerüchte über Kaufangebot für Hapag-Lloyd zurück

    Hamburg/Genf - Die weltgrößte Reederei MSC hat am Mittwoch Medienberichte über ein Kaufangebot an die deutsche Containerreederei Hapag-Lloyd zurückgewiesen. Zuvor hatte das deutsche "Manager Magazin" berichtet, dass die in der Schweiz ansässige MSC beim deutschen Rivalen einsteigen und bei der Nummer fünf der Branche die Mehrheit übernehmen wolle. Die Grußreederei mit Sitz in Genf wies am Mittwoch auf AWP-Anfrage die Spekulationen zurück: "Hapag-Lloyd ist nicht Gegenstand eines möglichen Übernahmeangebots von MSC", erklärte ein Sprecher gegenüber AWP. Hapag-Lloyd wollte den Bericht derweil nicht kommentieren. Das "Manager Magazin" hatte geschrieben, dass MSC-Patron Gianluigi Aponte schon länger bei den Haupteignern von Hapag-Lloyd anklopfe und seine Ambition trotz allgemeinem Abwinken nicht aufgebe.

    ROUNDUP/Gentechnik im Supermarkt: EU schwächt Regeln ab

    STRASSBURG - Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel dürfen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden. Das Europäische Parlament stimmte mehrheitlich dafür, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen.

    Snapchat-Firma bringt Brillen mit Mini-Display auf den Markt

    LOS ANGELES - Die Macher der Foto- und Video-App Snapchat gehen unter die Vorreiter bei Brillen, die digitale Informationen einblenden können. Die Betreiberfirma Snap startete Vorbestellungen für das Gerät mit dem Namen Specs. Die Brillen mit sogenannter "erweiterter Realität" (Augmented Reality, AR) sollen voraussichtlich im Herbst in den USA, Großbritannien und Frankreich auf den Markt kommen. Den Preis setzte Snap auf 2.195 Dollar in den USA und 2.295 Euro in Frankreich an.

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    Weitere Meldungen

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    -Wasserrohrbruch am Frankfurter Flughafen behindert Bahnverkehr -Presserat lehnt Kennzeichnungspflicht für KI-Texte ab -Gegen Teuerung: Athen führt Online-Preisvergleich für Alltagsgüter ein -Chefredakteurin Sabrina Hoffmann verlässt 'Frankfurter Rundschau' -Go Asia ruft Instantnudeln mit Hähnchengeschmack zurück°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 62,64 auf Tradegate (17. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 35,21 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,20Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 107,00Euro was eine Bandbreite von +11,54 %/+70,49 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der deutlichen Gewinnwarnung auf Kurs und Bewertung: EBIT stark nach unten, mögliche Dividendenkürzung, China‑Probleme und hohe Investitionskosten drücken fundamental; technisch Diskussionen über Ausbruchsziele (110/131/139 €) versus Risiko eines Bruchs bei 62,95 € mit Rutsch in die 50er; Kaufinteresse bei rund 60 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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