🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsL'Oreal AktievorwärtsNachrichten zu L'Oreal

    L’Oréal greift nach ChatGPT

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    L’Oréal und OpenAI: Dieser Deal könnte vieles verändern

    L’Oréal bringt Beauty in ChatGPT: Make-up-Test, Werbung und Forschung per KI sollen den Konzern zur Beauty-Tech-Plattform machen.

    Für Sie zusammengefasst
    L’Oréal greift nach ChatGPT - L’Oréal und OpenAI: Dieser Deal könnte vieles verändern
    Foto: Stephane Lefebvre/ L'Oreal Recherche

    L’Oréal gab am Mittwoch den Abschluss einer umfassenden Kooperationsvereinbarung mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, bekannt. Ziel dieser Partnerschaft ist es, das Kundenerlebnis durch personalisierte, KI-gestützte Beauty-Tools zu verbessern und gleichzeitig interne Abläufe in den Bereichen Forschung und Marketing zu optimieren. Die auf der VivaTech in Paris vorgestellte Kooperation umfasst unter anderem die geplante Integration einer virtuellen Make-up-Anprobefunktion in ChatGPT durch Maybelline New York. Die dafür entwickelte Technologie stammt von L’Oréal.

    Ziel ist es, Nutzern die Möglichkeit zu geben, Make-up-Looks in Echtzeit per KI-gestütztem Chat zu entdecken und zu testen. Parallel dazu plant L’Oréal in Zusammenarbeit mit OpenAI die Steigerung der Sichtbarkeit seiner Produkte in ChatGPT in den USA, insbesondere für Marken wie Lancôme und Kérastase. Darüber hinaus nehmen die Marken SkinCeuticals, CeraVe und Garnier am globalen Werbepilotprojekt von ChatGPT teil. Diese Initiative soll den Weg für KI-gestützte Werbung ebnen und die Möglichkeit bieten, unmittelbar auf die Kaufabsicht der Konsumenten zu reagieren und den Kaufprozess zu vereinfachen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu L'Oréal!
    Long
    355,69€
    Basispreis
    3,03
    Ask
    × 11,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    415,94€
    Basispreis
    3,34
    Ask
    × 11,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ihr Depot hebt ab: 50-Euro-Bonus jetzt sichern! Zum Börsenstart von SpaceX: Smartbroker+-Depot eröffnen und exklusiven 50-Euro-Aktienbonus sichern. 

     

    Operativ plant L’Oréal die Kartierung des Hautmikrobioms mithilfe von GPT-Rosalind, dem speziell für die Biowissenschaften entwickelten Analysemodell von OpenAI. Ziel ist es, nützliche Bakterien zu identifizieren, die die Entwicklung neuer Hautpflegeprodukte, vor allem für die dermatologische Marke La Roche-Posay, beschleunigen könnten. Geplant ist außerdem, das neueste OpenAI-Modell für CreAItech, die interne KI-Plattform von L’Oréal zur Erstellung von Beauty-Inhalten, einzusetzen, um Bilder und Videos zu produzieren.

    Der Deal ist deutlich breiter als nur eine virtuelle Make-up-Anprobe: L’Oréal will ChatGPT zugleich als Beauty-Berater, Werbekanal, Produktsuche, Forschungstool und Kreativmaschine nutzen. Im Mittelpunkt steht zunächst der Konsumentenkontakt. Maybelline New York soll eine virtuelle Make-up-Anprobe direkt in ChatGPT bringen. Technologische Basis ist ModiFace, die AR- und KI-Technologie von L’Oréal. Damit könnten Nutzer künftig per Dialog Make-up-Looks entdecken und direkt visuell testen, statt nur Produktempfehlungen zu lesen. L’Oréal hatte ModiFace bereits 2018 übernommen, um seine Beauty-Tech-Kompetenz auszubauen.

    Die Kooperation betrifft auch die Content-Produktion. Das neueste OpenAI-Modell soll CreAItech, L’Oréals interne GenAI-Plattform für Beauty-Inhalte, antreiben. Damit sollen Bilder und Videos entstehen, die zur jeweiligen Markenidentität passen und menschliche Kreativität ergänzen. Für Anleger ist die Botschaft: L’Oréal positioniert sich nicht nur als Kosmetikkonzern, sondern als Beauty-Tech-Plattform. Kurzfristig dürften die finanziellen Effekte schwer messbar sein. Langfristig geht es aber um drei große Hebel: mehr personalisierte Produktempfehlungen, effizientere Forschung und schnellere Content-Produktion. Gleichzeitig öffnet der Vorstoß eine heikle Debatte über KI-Werbung, Produktempfehlungen und die Frage, wie transparent kommerzielle Empfehlungen in ChatGPT künftig sein müssen.

    Die Aktie von L’Oréal ist am Mittwoch auf Tradegate0,69 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 386,55 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    L’Oréal greift nach ChatGPT L’Oréal und OpenAI: Dieser Deal könnte vieles verändern L’Oréal bringt Beauty in ChatGPT: Make-up-Test, Werbung und Forschung per KI sollen den Konzern zur Beauty-Tech-Plattform machen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     