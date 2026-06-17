Skymantics Europe tritt der BDVA bei, um Hindernisse aufgrund von Datenknappheit bei der Einführung von KI in Europa zu überwinden

ZARAGOZA, ES / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / Skymantics Europe, Entwickler der KI-Software DataGenesis, gab heute bekannt, dass das Unternehmen der Big Data Value Association (BDVA) beigetreten ist. Diese Mitgliedschaft ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der Mission von Skymantics Europe, eines der größten Hindernisse für die Einführung von KI in Europa zu überwinden, nämlich der „Datenknappheit“: die Verfügbarkeit großer Mengen hochwertiger Daten, die der DSGVO und dem Europäischen KI-Gesetz entsprechen.

Während europäische Regierungen und Unternehmen die Einführung von KI für komplexe Entscheidungsunterstützungsumgebungen vorantreiben, sehen sie sich mit einem immer wiederkehrenden „Compliance-Paradoxon“ konfrontiert: dem Bedarf an hochpräzisen Daten zur Förderung von Innovationen einerseits und der gesetzlichen Verpflichtung zum Schutz der Privatsphäre der Bürger andererseits. Skymantics Europe löst diesen Konflikt mit DataGenesis, seiner proprietären Software-Engine, die digitale Zwillinge generiert, die sich mathematisch nicht von Produktionsdatensätzen unterscheiden, jedoch keinerlei reale Datensätze enthalten.

„Wie viele europäische Digital-Twin-Initiativen sind allein deshalb zum Stillstand gekommen, weil keine zuverlässigen Daten zur Verfügung stehen, um KI-Modelle und -Anwendungen zu testen und zu trainieren, bevor sie in die Produktion gehen?“, fragte Antonio Correas, CEO von Skymantics Europe. „Wir müssen die europäischen Rechtsvorschriften einhalten und die Privatsphäre der Bürger schützen, aber wir dürfen bei der Einführung von KI nicht ins Hintertreffen geraten, weil reale Daten in Silos gespeichert oder gesetzlich unzugänglich sind. Wir verfügen über die Mittel, um präzise synthetische Daten zu erstellen, um Probleme der Datenknappheit zu überwinden, und wir sollten diese nutzen, um die Einführung von KI in Europa zu beschleunigen.“

Durch die Zusammenarbeit innerhalb des BDVA-Ökosystems strebt Skymantics Europe an, seine funktionalen isomorphen Bevölkerungsdaten in risikoreichen Umgebungen des öffentlichen Sektors einzuführen. Das Unternehmen konzentriert sich aktiv darauf, seine Simulationskapazitäten für europäische Steuerverwaltungen zu skalieren, um deren Testmöglichkeiten zu optimieren, und gleichzeitig seine Digital-Twin-Frameworks für Smart Cities, zivile Sicherheit und Verteidigungssysteme zu erweitern, in denen reale Betriebsdaten stark isoliert oder eingeschränkt sind.